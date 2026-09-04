Гонсалу Лопеш: Вашингтон должен натыкаться на глухую стену сопротивления

В Беларуси уделяется огромное внимание молодежи - действует молодежный парламент, запущено множество программ для подростков и студентов.

Почему для государства важно активно участвовать в жизни подрастающего поколения, рассказал руководитель Всемирной федерации демократической молодежи (Португалия) Гонсалу Лопеш в "Актуальном интервью".

Большинство людей привыкли говорить, что молодежь - это будущее, но для собеседника она является не будущим, а настоящим, ведь жить, работать и развиваться нужно здесь и сейчас, а не через 10-20 лет.

"Сегодня молодым людям в Португалии и в большинстве стран Европы жизненно необходимы достойные зарплаты, доступное жилье, рабочие места, надежная государственная медицина и качественное образование. Однако в Евросоюзе мы видим совершенно обратное - молодежная политика ЕС направлена против самой молодежи", - отметил руководитель Всемирной федерации демократической молодежи.

Гонсалу Лопеш

Если говорить о Португалии, то молодое поколение там стало одной из главных мишеней для удара со стороны правительства. Власти пытаются переписать трудовое законодательство, хотя организации путем жесткой борьбы удалось сорвать этот проект. Теперь нацелились на университетскую систему, повышают плату за обучение, чтобы фактически закрыть доступ к высшему образованию для детей из обычных рабочих семей. "Они делают это осознанно. Наверху прекрасно понимают, образованная молодежь - это мыслящая молодежь, способная изменить собственную страну", - подчеркнул гость интервью.

Действительно, сегодня молодое поколение сталкивается с целым комплексом жестких вызовов - тотальная милитаризация, призывы участвовать в чужих военных конфликтах, агрессивное насаждение неолиберальных идей. И чтобы победить в этом противостоянии, уверен Гонсалу Лопеш, прежде всего необходимо построить мощную структуру внутри каждой страны. "В Португалии уже есть сильная организация, но мы отчетливо понимаем, что впереди нас ждут крайне опасные времена. Нужно становиться еще влиятельнее, укреплять позиции в студенческих ассоциациях и непосредственно на рабочих местах. Именно это станет нашим главным вкладом в борьбу с империализмом, и в первую очередь его ключевым оплотом в лице Соединенных Штатов Америки. Мы обязаны дать им жесткий отпор. Вашингтон должен натыкаться на глухую стену сопротивления. Думаю, они это давление уже чувствуют", - считает он.

По мнению руководителя ВФДМ, в Португалии и не только жизненно важно координировать действия с братскими молодежными организациями и открыто обсуждать общие проблемы. Да, быть согласным во всем получится не всегда. У движений разный бэкграунд, исторические опыты и свои точки зрения, и это абсолютно нормально. Но именно солидарность позволит эффективно и сообща бороться с милитаризмом, неолиберальной идеологией и глобальной экспансией.

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