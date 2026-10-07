Гора доложил о спаде преступности и борьбе с киберпреступлениями

В Овальном зале 7 октября прошло заседание обеих палат парламента и доклад генерального прокурора. Преступлений становится меньше, общая преступность в стране падает. В 2025 году она снизилась на 13 %.

Такие цифры прозвучали в начале доклада генерального прокурора Дмитрия Горы. В целом такой отчет в Овальном зале - традиционная практика. Она закреплена в Основном законе страны и служит важнейшим инструментом диалога ветвей власти. В этом году в ходе такого диалога в центре внимания уже была социальная сфера: говорили о развитии образования и медицины, поднимали вопросы финансовой грамотности и о том, как защитить сбережения от участившихся атак телефонных и интернет-мошенников, - во время доклада Национального банка.

Генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора заявил, что существует ряд вопросов, требующих детальной проработки, и выделил среди них борьбу с киберпреступностью. Он подчеркнул, что сегодня на долю правонарушений в сфере информационно-коммуникационных технологий приходится 30 % от всех регистрируемых преступлений.

По словам руководителя ведомства, в этой плоскости необходимо пересмотреть подходы к профилактике и выработать новые методы противодействия. При этом Дмитрий Гора напомнил, что круг обязанностей прокуратуры гораздо шире и не ограничивается только надзором за досудебным производством или поддержанием государственного обвинения в судах.

Важная часть доклада - непосредственный диалог с парламентариями. Прокуратура - надзорный орган и следит за тем, насколько точно и единообразно применяются законодательные нормы во всех сферах. А парламентарии в прямом смысле держат руку на пульсе в регионах, работая в округах и непосредственно общаясь с избирателями.

Во время таких встреч они могут напрямую адресовать интересующие вопросы, чтобы вместе разобраться в той или иной ситуации и понять, нужны ли изменения на законодательном уровне. Важно, чтобы нормы работали, работали во благо человека.