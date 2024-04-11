Гора: Каждое четвертое преступление в Беларуси совершается в интернете или посредством телефонной связи

Каждое четвертое преступление в стране совершается в интернете или посредством телефонной связи. Число преступлений с использованием цифровых активов постоянно растет. Об этом рассказал журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора перед началом научно-практической конференции в Минске. Собрались и зарубежные специалисты - представители Следственного комитета и МВД России, Агентства финансового мониторинга Казахстана и России, а также Генпрокураторы Узбекистана. Что касается Беларуси, то, по статистике, в минувшем году было совершено около 20 тысяч цифровых преступлений вплоть до финансирования терроризма. Здесь идет речь об использовании злоумышленниками различных цифровых активов, в том числе криптовалюты и электронных денег.