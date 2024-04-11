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Гора: Каждое четвертое преступление в Беларуси совершается в интернете или посредством телефонной связи

Каждое четвертое преступление в стране совершается в интернете или посредством телефонной связи. Число преступлений с использованием цифровых активов постоянно растет. Об этом рассказал журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора перед началом научно-практической конференции в Минске. Собрались и зарубежные специалисты - представители Следственного комитета и МВД России, Агентства финансового мониторинга Казахстана и России, а также Генпрокураторы Узбекистана. Что касается Беларуси, то, по статистике, в минувшем году было совершено около 20 тысяч цифровых преступлений вплоть до финансирования терроризма. Здесь идет речь об использовании злоумышленниками различных цифровых активов, в том числе криптовалюты и электронных денег.

Криптой берут взятки и коррупционеры. По материалам одного из уголовных дел, что сейчас находится в производстве у следователей, должностное лицо 160 раз приняло "вознаграждение" в цифровой валюте на 600 тысяч рублей, поделился глава СК Беларуси. Расследование дела продолжается.

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