Гора: СК документирует все попытки вовлечь белорусов в нацистские формирования в Украине

Следственный комитет документирует все попытки вовлечь белорусов в нацистские формирования в Украине. Об этом журналистам рассказал председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает корреспондент БелТА.

"Следственный комитет как государственный орган, который занимает свое место в системе обеспечения национальной безопасности, работает над предотвращением и локализацией различных угроз. В частности, мы расследуем уголовные дела в отношении людей, которые в открытую, не стесняясь, готовятся к силовому захвату власти и кровопролитию на нашей земле", - сказал Дмитрий Гора.



По словам председателя Следственного комитета, речь идет о таких экстремистских формированиях, как полк Калиновского и полк "Пагоня". Пока их война ведется в интернете, и эти преступники пытаются завербовать как можно больше белорусов.



"В ходе расследования уголовного дела мы документируем помимо деятельности организаторов вопросы склонения граждан к участию в противоправной деятельности. Можно сказать, что мы работаем на профилактику, пытаемся донести, что любое участие в этой деятельности, даже помощь и содействие, караются в уголовном порядке. Чтобы люди сто раз подумали, прежде чем рекламировать эту деятельность. Не говоря уже об участии в ней и участии в нацистских и экстремистских образованиях", - заключил Дмитрий Гора.

