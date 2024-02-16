Гора: В Беларуси раскрываемость преступлений экстремистской направленности в 2023 году превысила 80 %

В 2023 году общий уровень преступности снизился на 3,5 %. Это связано в первую очередь с позитивными изменениями, которые происходят в нашем обществе, со слаженной работой правоохранителей. Когда в стране порядок, естественно, снижается уровень преступности. Наряду с общим снижением уровня преступности отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений. Пугаться не надо. Речь идет не о насильственных преступлениях. Рост отмечается за счет повышения уровня киберпреступности.

Дмитрий Гора