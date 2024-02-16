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Гора: В Беларуси раскрываемость преступлений экстремистской направленности в 2023 году превысила 80 %
Поток киберпреступлений из Украины растет, но, как заявил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, их раскрываемость увеличивается. Он подчеркнул, что в основном киберпреступники работают за рубежом, в частности с территории Украины. Всего же, по словам председателя СК, в 2023 году в Беларуси удалось раскрыть более 80 % преступлений экстремистской направленности.
Это уголовные дела в отношении ряда создателей и участников экстремистских формирований, региональных "протестных чатов", а также тех, кто финансировал террористическую и экстремистскую деятельность, в том числе посредством перечисления средств в так называемые фонды.
В 2023 году общий уровень преступности снизился на 3,5 %. Это связано в первую очередь с позитивными изменениями, которые происходят в нашем обществе, со слаженной работой правоохранителей. Когда в стране порядок, естественно, снижается уровень преступности. Наряду с общим снижением уровня преступности отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений. Пугаться не надо. Речь идет не о насильственных преступлениях. Рост отмечается за счет повышения уровня киберпреступности.
16 февраля в Следственном комитете под председательством Дмитрия Горы прошло заседание коллегии с подведением итогов работы следственного ведомства за 2023 год. Участие в коллегии также принял государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
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