Масштабная проверка боеготовности отрядов народного ополчения проходит в Беларуси по поручению Президента Александра Лукашенко. Один из районов, где добровольцы уже приступили к занятиям - Молодечненский.

Доклад председателя райисполкома заслушал заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Горбатенко. Здесь сразу видно, что вопросу заблаговременно уделялось достаточно внимания. Поставленные задачи восприняты адекватно, сложностей не вызвали.

26 ноября оповестили людей, проверили их здоровье, собрали и приступили к непосредственной подготовке. Проводятся занятия по тактической медицине и другим темам. Также создана специальная комиссия, которая контролирует, оценивает и анализирует результаты добровольцев.

Андрей Горбатенко, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"Я думаю, что результаты должны быть положительными. Настрой у людей хороший, они адекватно, с пониманием относятся к этому вопросу. Все это говорит о том, что тот комплекс мероприятий, который проводится в стране, дает свой результат. Оборона - это общая всенародная задача".

Проверка боеготовности народного ополчения проходит по всей стране. Действия в Каменецком районе оценил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Задача - оценить эффективность системы формирования и подготовки отрядов.

Отметим, в случае необходимости на ополчение возлагаются функции по охране общественного порядка и защите собственности граждан, предприятий и организаций.