Горбатенко: Оцениваем укомплектованность, вооружение и техническую готовность

Продолжается проверка боеготовности столичной 120-й отдельной механизированной бригады в рамках масштабного мониторинга армии по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко. После вручения командиру бригады распоряжения на приведение в готовность к выполнению задач в подразделении прошел смотр готовности. За его ходом наблюдали представители Госсекретариата Совета безопасности.

Андрей Горбатенко, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"Этот смотр - достаточно важное мероприятие, потому что мы оцениваем прежде всего укомплектованность батальона, все ли стоят в строю, как расставлен личный состав по штату. Проверяем наличие вооружения, военную специальность техники и ее техническую готовность к выполнению, применению. Проверяются и запасы материальных средств".

После смотра в батальоне пройдут контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, а на завершающем этапе военнослужащих ждут испытания на физическую выносливость. Представители Госсекретариата Совета безопасности проверят, как учитывается опыт специальной военной операции в подготовке войск и учтены ли недостатки, вскрытые в бригаде в рамках внезапной проверки в первом полугодии. Все результаты будут доведены главе государства и руководству Вооруженных Сил, чтобы учитывать их при подготовке других воинских частей.