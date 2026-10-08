Горбатенко: Учение такого масштаба с артиллерийской бригадой проводится впервые

В Беларуси продолжается проверка боевой готовности. Напомню, мониторинг армии по поручению Президента ведет Госсекретариат Совета безопасности. На контроле одна из артиллерийских бригад. В маневрах участвуют постоянный личный состав и военнообязанные, призванные из запаса. На огневые позиции вышли расчеты самоходных установок и буксируемых гаубиц. На тактическом учении бригада отрабатывает контрбатарейную борьбу с постоянной сменой огневых позиций. Все действия артиллеристы отрабатывают с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Андрей Горбатенко, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"Необходимо отметить, что учение такого масштаба с артиллерийской бригадой проводится впервые. Поэтому оно имеет много особенностей. Во-первых, подразделения бригады действуют не на своем полигоне, а выведены в незнакомые для них участки местности. Кроме этого, все подразделения действуют на реальных расстояниях. Это позволяет нам оценить, как организовано управление, способна ли система управления бригадой решить все задачи управления, как функционируют все обеспечивающие системы".

Весь материал, полученный в рамках проверки, обобщается, анализируется и будет доложен Главнокомандующему Вооруженными Силами, руководству армии для того, чтобы учесть его в подготовке артиллерийских подразделений.