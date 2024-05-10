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Гордимся и помним. "Письмо о Беларуси" пишут во всех школах страны

Гордимся и помним вот уже почти 8 десятилетий! Беларусь отметила День Победы. Свидетелей тех страшных военных лет становится все меньше, и важно сохранить память и передать подрастающему поколению, какой ценой досталась нам независимость. "Письмо о Беларуси" пишут во всех школах страны. Патриотический проект - финал изучения символов нашей Родины. На протяжении года в учебных заведениях детям рассказывали о традициях Беларуси. Итогом стало послание о любимой стране. В детских садах малыши не пишут, а рассказывают.

Мероприятие демонстрирует неподдельный интерес детей к этой теме и трепетное отношение к истории нашей страны.
Людмила Крукович, заведующая детским садом № 96 г. Минска
В органах прокуратуры стало доброй традицией проводить патриотические мероприятия. Вот уже третий год прокуроры вместе с педагогами реализуют проект "Письмо о Беларуси". Детям в доступной форме рассказывается о национальных традициях, о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, о государственных символах, тем самым воспитывая в них патриотизм, любовь и уважение к Родине.
Виктория Финевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси

Проходит акция по инициативе Генпрокуратуры. "Письмо о Беларуси" уже стало традицией и ежегодно проводится по всей стране.

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