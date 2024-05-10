Гордимся и помним. "Письмо о Беларуси" пишут во всех школах страны

В органах прокуратуры стало доброй традицией проводить патриотические мероприятия. Вот уже третий год прокуроры вместе с педагогами реализуют проект "Письмо о Беларуси". Детям в доступной форме рассказывается о национальных традициях, о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, о государственных символах, тем самым воспитывая в них патриотизм, любовь и уважение к Родине.

Виктория Финевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси