"Гордимся нашими земляками": патриотический проект в Молодечно

В Минской области продолжается патриотический проект "Гордимся нашими земляками". Это комплекс памятных мероприятий и выставок. Так, в Молодечно в областном краеведческом музее открылась экспозиция, приуроченная к 100-летию почетного жителя города Александра Мазаника. Уроженец Руденского района, Герой Великой Отечественной - он освобождал от нашествия врага родину в составе 1-го Белорусского фронта. Стоял на защите Ленинградской и Калининградской областей. Победно дошел до Берлина. Среди экспонатов - личные вещи, награды и редкие документы.