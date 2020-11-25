Гордость страны, надежная опора и ориентир для молодежи. Госнаграды по поручению президента вручены лучшим представителям разных профессий

Они лучшие в своей профессии. Государственными наградами, медалями Франциска Скорины за трудовые заслуги и благодарностями отмечены сегодня во Дворце Республики педагоги, работники сельского хозяйства и реального сектора экономики, артисты, библиотекари. Каждый профессионал вносит вклад в общее дело - развитие Беларуси. И эти достижения - ориентир для молодежи, отметил премьер-министр Роман Головченко, вручая награды по поручению президента. Ведь этот год проверил на прочность многие отрасли и некоторые из них сработали стабильно. Например, сельское хозяйство обеспечивает внутренний рынок продуктами и продажи на экспорт растут.



Михаил Козека, директор Березовского комбикормового завода: "Я благодарен своему коллективу за то, что мы работаем дружно, слаженно. В такое сложное время, как сейчас, у нас на предприятии порядок. И люди понимают, что надо работать, что надо зарабатывать, надо кормить семью, детей учить, чтобы наше государство развивалось. И мы надеемся на все хорошее, что в нашей стране будет мир, порядок и спокойствие. И за любимую Беларусь".



