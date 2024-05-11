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Гордость за народ, за страну, за Победу - социсследование рассказало про эмоции белорусов
Накануне Дня Великой Победы Институт социологии НАН Беларуси провел социологическое исследование, благодаря которому узнали мнение белорусов о Великой Отечественной. Какие эмоции и чувства испытывают жители Беларуси, когда вспоминают о тех страшных событиях, в программе "Панорама" рассказал замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский
По его словам, определили два направления. С одной стороны, конечно, респонденты осознают, какой тяжелой ценой далась Победа. Естественно, есть такое понятие, как страх, что это может повториться. Но все-таки доминирующие позиции, доминирующие показатели (порядка 60 %) было то, что это все-таки гордость за народ, гордость за страну. То, что победили, отстояли свою независимость и несем это знамя Победы уже через следующее поколение", - сказал он.
9 Мая - это самый популярный для белорусов праздник, самая значимая дата и как праздник, и как историческая дата. Люди могут гулять в парках, есть, смотреть, знакомиться с атмосферой, ходить на парад, посещать салюты и где-то отмечать в кругу своей семьи. У многих белорусов дедушки, бабушки… Так или иначе многие семьи затронуты были Великой Отечественной войной. Самое, главное, то, что этот праздник значим.
Александр Посталовский резюмировал - ключевое, что показало исследование, - история является одним из значимых факторов обеспечения белорусской государственности. "История связывает, история помогает нам помнить прошлое и с гордостью смотреть и двигаться в будущее. 9 Мая в структуре исторических событий является наиболее значимым праздником. И память о Победе, и показатели, которые мы получили, позволяют говорить о том, что Беларусь действительно помнит!
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