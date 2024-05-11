Гордость за народ, за страну, за Победу - социсследование рассказало про эмоции белорусов

9 Мая - это самый популярный для белорусов праздник, самая значимая дата и как праздник, и как историческая дата. Люди могут гулять в парках, есть, смотреть, знакомиться с атмосферой, ходить на парад, посещать салюты и где-то отмечать в кругу своей семьи. У многих белорусов дедушки, бабушки… Так или иначе многие семьи затронуты были Великой Отечественной войной. Самое, главное, то, что этот праздник значим.

Александр Посталовский, замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси