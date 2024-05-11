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Гордость за народ, за страну, за Победу - социсследование рассказало про эмоции белорусов

Накануне Дня Великой Победы Институт социологии НАН Беларуси провел социологическое исследование, благодаря которому узнали мнение белорусов о Великой Отечественной. Какие эмоции и чувства испытывают жители Беларуси, когда вспоминают о тех страшных событиях, в программе "Панорама" рассказал замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский

По его словам, определили два направления. С одной стороны, конечно, респонденты осознают, какой тяжелой ценой далась Победа. Естественно, есть такое понятие, как страх, что это может повториться. Но все-таки доминирующие позиции, доминирующие показатели (порядка 60 %) было то, что это все-таки гордость за народ, гордость за страну. То, что победили, отстояли свою независимость и несем это знамя Победы уже через следующее поколение", - сказал он.

9 Мая - это самый популярный для белорусов праздник, самая значимая дата и как праздник, и как историческая дата. Люди могут гулять в парках, есть, смотреть, знакомиться с атмосферой, ходить на парад, посещать салюты и где-то отмечать в кругу своей семьи. У многих белорусов дедушки, бабушки… Так или иначе многие семьи затронуты были Великой Отечественной войной. Самое, главное, то, что этот праздник значим.
Александр Посталовский, замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси

Александр Посталовский резюмировал - ключевое, что показало исследование, - история является одним из значимых факторов обеспечения белорусской государственности. "История связывает, история помогает нам помнить прошлое и с гордостью смотреть и двигаться в будущее. 9 Мая в структуре исторических событий является наиболее значимым праздником. И память о Победе, и показатели, которые мы получили, позволяют говорить о том, что Беларусь действительно помнит!

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