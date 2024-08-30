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Горит болото. На границе Житковичского и Полесского лесхозов тушат крупный пожар

Горит болото. На границе Житковичского и Полесского лесхозов тушат крупный пожар

Гослесохрана ликвидирует крупный лесной пожар на болотистой местности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМинистерства лесного хозяйства.

Пожар случился на границе Житковичского и Полесского лесхозов. "Горит болото", - уточнили в Минлесхозе.

На ликвидацию выдвигались силы пяти лесхозов.

Фото: БЕЛТА

Дополнено в 22:50

Пожар на болоте на границе Житковичского и Полесского лесхозов ликвидирован. Ориентировочная площадь пожара составила 3-4 гектара. В тушении пожара были задействованы силы Житковичского и сторонних лесхозов. Всего в борьбе со стихией приняли участие более 100 человек. В ведомстве сообщили, что на местности выставлено окарауливание.

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