Горит болото. На границе Житковичского и Полесского лесхозов тушат крупный пожар

Пожар на болоте на границе Житковичского и Полесского лесхозов ликвидирован. Ориентировочная площадь пожара составила 3-4 гектара. В тушении пожара были задействованы силы Житковичского и сторонних лесхозов. Всего в борьбе со стихией приняли участие более 100 человек. В ведомстве сообщили, что на местности выставлено окарауливание.