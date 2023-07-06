"Горизонт" анонсировал выход на рынок новой линейки компьютеров

В рамках программы импортозамещения разработан новый продукт - это мини-ПК. И мы полностью уверенны, что H-top должен заменить системный блок на рынке. Это продукт перспективы, продукт будущего, над чем мы всегда и работаем.

Игорь Прохоренко, директор Минского производственного объединения вычислительной техники холдинга "Горизонт"