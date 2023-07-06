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"Горизонт" анонсировал выход на рынок новой линейки компьютеров
"Горизонт" анонсирует выход на рынок новой линейки компьютеров - мини-ПК H-top. Устройство имеет компактные размеры и по функциональности и техническим характеристикам не уступает стандартному системному блоку. Как отмечают разработчики, на данный продукт поступало немало запросов от пользователей, потому предприятие ожидает хороший спрос. Уже на финишной прямой производство опытной партии, которая вскоре отправится заказчикам для тестирования.
В рамках программы импортозамещения разработан новый продукт - это мини-ПК. И мы полностью уверенны, что H-top должен заменить системный блок на рынке. Это продукт перспективы, продукт будущего, над чем мы всегда и работаем.
Что касается новинки прошлого года - первого белорусского ноутбука, объемы его производства уже превысили 10 тысяч единиц. Спрос продолжает расти.
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