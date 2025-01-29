Горнолыжному центру "Силичи" исполнилось 20 лет

Свой юбилей 29 января празднует Республиканский горнолыжный центр "Силичи". Ровно 20 лет назад Президент Беларуси открыл этот уникальный для нашей страны спортивный объект в 30 км от Минска и лично тогда протестировал трассу.

В конце 1990-х даже представить было сложно, что однажды наступят времена, когда белорусам не придется ехать в горы, чтобы испытать все прелести этого активного отдыха, а горы сами придут к нам.