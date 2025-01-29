Горнолыжному центру "Силичи" исполнилось 20 лет

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Свой юбилей 29 января празднует Республиканский горнолыжный центр "Силичи". Ровно 20 лет назад Президент Беларуси открыл этот уникальный для нашей страны спортивный объект в 30 км от Минска и лично тогда протестировал трассу.
В конце 1990-х даже представить было сложно, что однажды наступят времена, когда белорусам не придется ехать в горы, чтобы испытать все прелести этого активного отдыха, а горы сами придут к нам.
Важно и то, что в Силичах представлены все виды зимнего спорта: крытый каток, (подходит для хоккеистов и фигуристов), есть тюбинг, детская горнолыжная и санная трассы и, конечно же, основной спуск для профессионалов.