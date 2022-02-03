Горнолыжные комплексы готовят снежных райдеров

Для любителей активного зимнего отдыха снежные горки - идеальные условия для спортивного экстрима. Горнолыжные комплексы Минской области - в топе зимнего отдыха для минчан и жителей центрального региона. Так, на склонах комплексов "Силичи" и "Логойск" многолюдно даже утром в будни. На катание вдохновляет погода - комфортный минус и мягкий скрипучий снег.



Для новичков предложат брать несколько уроков у инструкторов. Внимание надо уделять каждой детали - от правильного размера лыж и палок до техник скольжения и торможения.



Все необходимое оснащение можно брать в аренду. Сейчас популярны ночные катания - для спусков после захода солнца оборудовано специальное освещение.

