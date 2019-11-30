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Горнолыжные центры Беларуси открыли зимний сезон
В Беларуси готовятся к зимнему спортивному сезону. Вчера о его открытии отрапортовал курорт Силичи, сегодня - Мекка белорусского биатлона Раубичи. Уже готова встречать гостей и лыжероллерная трасса в Веснянке.
Объекты инспектировала Кристина Камыш.170 человек за вчера. 150 за сегодня, и это не предел. Ведь горнолыжный комплекс "Силичи" готов принимать гостей до двух ночи. И даже в эти минуты народ покоряет склоны.Силичи открыли зимний сезон вчера. Для любителей активного отдыха там действуют четыре трассы. Сегодня начали принимать гостей Раубичи. В Мекке белорусского биатлона сейчас подготовлено тысяча двести метров трассы. Пока в Минске оттепель, все 10 снежных пушек бережно хранятся в гараже. Оборудование дорогостоящее, поэтому под дождем оставлять нельзя. Но как только небесная канцелярия позволит - на термометре должно быть хотя бы минус 4 - машины для производства снега выйдут на работу.
Мобильный каток на Немиге готов встречать гостей
А вот тем, кто предпочтение отдает лезвиям - то есть конькам, потерпеть осталось совсем немного. На мобильном катке на Немиге сейчас вовсю кипит работа. Официальное открытие комплекса на следующей неделе, 7 декабря. Но комплекс уже готов встречать гостей. Причем не только фигуристов, но и хоккеистов. Организаторы поставили ворота, нанесли разметку: точки вбрасывания, синие и красную линии. Причем это абсолютно новая площадка канадского размера. Первая проба льда уже состоялась.
Здесь организуют фуд-корты и раздевалки. Новичкам можно будет взять урок у тренера. Катание абсолютно бесплатное. Если нет экипировки - рядом пункт проката.Теперь организаторам катков и трасс остается только ждать морозов, чтобы довести все до совершенства.
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