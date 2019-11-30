Горнолыжные центры Беларуси открыли зимний сезон

В Беларуси готовятся к зимнему спортивному сезону. Вчера о его открытии отрапортовал курорт Силичи, сегодня - Мекка белорусского биатлона Раубичи. Уже готова встречать гостей и лыжероллерная трасса в Веснянке.



Объекты инспектировала Кристина Камыш.170 человек за вчера. 150 за сегодня, и это не предел. Ведь горнолыжный комплекс "Силичи" готов принимать гостей до двух ночи. И даже в эти минуты народ покоряет склоны.Силичи открыли зимний сезон вчера. Для любителей активного отдыха там действуют четыре трассы. Сегодня начали принимать гостей Раубичи. В Мекке белорусского биатлона сейчас подготовлено тысяча двести метров трассы. Пока в Минске оттепель, все 10 снежных пушек бережно хранятся в гараже. Оборудование дорогостоящее, поэтому под дождем оставлять нельзя. Но как только небесная канцелярия позволит - на термометре должно быть хотя бы минус 4 - машины для производства снега выйдут на работу.





