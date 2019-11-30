Горнолыжный комплекс "Силичи" открыл сезон

К наплыву спортсменов-любителей и туристов курорт подготовил 4 трассы различной сложности, в том числе и один склон для обучения. Спуски горнолыжного центра, к слову, самые протяженные в стране, накрыты снежным покровом до полуметра. Поддерживать состояние белого налета на трассах помогают 14 снежных пушек. Впервые за 14 лет Силичи открывают сезон не в первый день зимы.



Сергей Громада, начальник Республиканского горнолыжного центра "Силичи": "В этом году мы шли такими темпами интенсивными, скажем так, потому что в этом году обновили гостиницы, фасады зданий, провели текущий ремонт коттеджей, частично обновили горнолыжные снаряжения".



По случаю открытия сезона сегодня и завтра цены за прокат оборудования и катание будут такими же, как и в будние дни. Также в воскресенье откроется ледовый каток.



