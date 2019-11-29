Полное погружение в зимние развлечения. Горнолыжный комплекс "Силичи" открыл сезон. К наплыву спортсменов-любителей и туристов курорт подготовил 4 трассы разной сложности, в том числе и один склон для обучения. Спуски горнолыжного центра, кстати, самые протяженные в стране, накрыты снежным покровом высотой до полуметра. Поддерживать состояние трасс помогают 14 снежных пушек. Впервые за 14 лет Силичи открывают сезон не в первый день зимы.



Для гостей горнолыжного комплекса организаторы подготовили фуд-корт и праздничную программу. В день открытия катания трассы будут работать до 2 часов ночи.



