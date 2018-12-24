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Горнолыжный центр "Силичи" готовится к новогодним праздникам
Ну, а эти снежные изгибы, которые заинтересуют даже самых искушенных любителей зимних развлечений, - дело рук человека, вернее, целой команды специалистов. Горнолыжный центр "Силичи" готовится к новогодним праздникам. В ближайшие дни снежные холмы заполнят тематические развлекательные пространства, откроется здесь и экстремальный склон повышенной сложности. На лыжи встала и съемочная группа Агентства теленовостей. Что из этого вышло? Смотрите в сюжете.
Эти склоны узнает каждый профи, но не любитель. Насколько же сложно устоять на лыжах в первый раз - эксперимент от съемочной команды АТН в полном составе.
Устоять перед горными лыжами почти так же невозможно, как и устоять на них в первый раз. Чтобы гора не ушла из-под ног, нужно знать всего одно движение.
Уверенно встать на лыжи и почти не падать оказалось возможным всего за пару часов практики. Однако не всем из нашей команды снежные американские горки поддались так быстро.
Лыжным профессионалом оказался только оператор: на несколько часов превратился в самую продвинутую экшн-камеру.
Новичков на снежных склонах всегда немало – стартовать можно и с тренировочного холма. Именно здесь первыми впечатлениями о зимней Беларуси запасаются и китайские туристы.
Без незапланированных приземлений не обходится, но это только добавляет желания и настроения.
Многие же этот этап пропускают и поднимают уровень сложности до стометровой вершины. Почти километр снежной трассы, а значит, и впечатлений намного больше.
Главное, привыкнуть к местным правилам движения.
На зимние праздники взобраться на белорусские Альпы стремятся и многие иностранцы – из Украины, Литвы, Польши, России. Даже если приехали по работе.
А вот для жителя Жлобина Евгения “Силичи” стали большим полигоном для семейного отдыха. С ветерком на горных склонах с семьей проводят каждые выходные.
Завтра же в Силичах откроется и трасса повышенной сложности. Всю неделю команда специалистов создавала продвинутые экстремальные изгибы.
А вот обновить детские воспоминания о зиме приглашают на горках для тюбинга.
Или просто устроить фотозону прямо в снегу.
Полный апгрейд прошел и в гостинице горнолыжного центра: теперь набираться сил перед очередными подъемами стало еще комфортнее.
А во время новогодних праздников здесь же начнет действовать праздничный безлимитный: в дни Рождества и Нового года снежные холмы заполнят тематические развлекательные пространства - фотозоны, детские заезды и ночная вечеринка.
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