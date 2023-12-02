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Горнолыжный центр "Силичи" открыл зимний сезон
Зима обещает быть яркой и богатой не только на культурные события. Любителей зимних видов спорта уже ждут наши горнолыжные центры. Сезон официально открыли в Силичах. С вершин успели спуститься сотни лыжников и сноубордистов. На курорте для активного отдыха побывала и Кристина Камыш.
У любой медали всегда две стороны. Это коммунальным службам южные циклоны "Фил" и "Оливер", которые накрыли Беларусь на этой неделе, доставили хлопоты. Однако всего в 30 километрах от Минска сотрудники горнолыжного центра "Силичи" благодарили небесную канцелярию за бесплатную рекламу. Такие снегопады - отмашка для всех, что пора расчехлять лыжи и сноуборды.
За качество снежной подушки на склонах в комплексе отвечает арсенал из 15 пушек. В час один такой генератор может настрелять более 30 кубометров холодного материала. Для запуска машин необходима температура в минус 3 градуса по Цельсию минимум. 17 ноября закипела работа. И за это время уже оснежили 4 трассы, в том числе учебный склон.
Но вообще все эмоции и лыжня начинаются именно с пункта проката. Арендовать на 2 часа полный комплект экипировки можно за 20 рублей в будний день. В выходные стоимость 25 рублей. Все актуальные цены указаны на официальном сайте silichy.by.
Чтобы подобрать экипировку правильно, нужно учитывать антропометрические данные: вес, рост и размер ноги. Кстати, к зиме обновили фонд горнолыжного оборудования. В наличии около 800 пар лыж и 200 сноубордов. Безусловно, в прокате есть ботинки, лыжные палки, защитные шлемы и тюбинги.
А поддерживать экипировку в рабочем состоянии - задача сервисменов.
Вообще неофициальный старт зимнему сезону был дан накануне. На трассы уже вышло более тысячи посетителей. Силичи ждут гостей до 2 ночи.
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