Горносько: Довольна программами и артистизмом, которые удалось продемонстрировать

Тяжелые были три соревновательных дня. В воскресенье финалы, все отдельные виды. Результативно для меня. Довольна своим выступлением. Удалось исправить ошибки, которые были в многоборье. Довольна программами и артистизмом, которые удалось продемонстрировать. И главный тренер мой доволен. Это важно.

Алина Горносько, чемпионка II Игр стран СНГ по художественной гимнастике

