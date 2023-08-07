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Горносько: Довольна программами и артистизмом, которые удалось продемонстрировать
Шесть медалей всего на II Играх стран СНГ завоевала Алина Горносько. Из них одна высшего достоинства, три серебра и две бронзы. Накануне во Дворце гимнастики прошли финалы в отдельных видах. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио стала сильнейшей в упражнении с мячом. На вторую ступеньку пьедестала почета Алина поднималась за программу с булавами. Также Горносько третья за упражнения с обручем и лентой.
После церемонии награждения спортсменка дала эксклюзивное интервью съемочной группе Агентства теленовостей, где поделилась впечатлениями от старта.
Тяжелые были три соревновательных дня. В воскресенье финалы, все отдельные виды. Результативно для меня. Довольна своим выступлением. Удалось исправить ошибки, которые были в многоборье. Довольна программами и артистизмом, которые удалось продемонстрировать. И главный тренер мой доволен. Это важно.
Полное интервью смотритездесь.
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