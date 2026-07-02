"Город еще пылал, но работа началась сразу" - как Минск восстал из руин и стал символом Победы

Фото: Беларусь 24

Великая Отечественная война началась 22 июня, и уже на следующий день на Минск упали первые бомбы. Сначала точечно атаковали железнодорожную станцию и аэродром "Лошица", а затем немецкая авиация обрушила на мирный город тысячи снарядов.

Огненный шторм прошелся от Троицкого предместья вдоль Свислочи, сметая все на своем пути. Раньше на месте сквера Марата Казея, парков Янки Купалы и Максима Горького стояли деревянные жилые дома. От них остались лишь обгоревшие печные трубы. Полыхал район за Домом офицеров, пространство между нынешними площадями Победы и Якуба Колоса.

28 июня 1941 года немецкие войска вошли в Минск сразу с нескольких направлений: с севера и с северо-запада. Танки шли в город по Раковскому шоссе и по Логойскому тракту.

С юга-запада по Брестскому шоссе, современному проспекту Дзержинского, в город вошли отряды 2-й танковой группы Гудериана. Столицу Беларуси взяли в огненное кольцо.

Жизнь горожан превратилась в ежедневную борьбу за выживание. Новый порядок разделил Минск на пять районов, ввел жесткий комендантский час и мизерные нормы провизии. Начались 1100 дней на пути к миру.

Тогда, в июне 1941-го, город превратился в пепелище. Из более чем 300 крупных предприятий осталось менее 20. Каждый рабочий день был подвигом. Заводы города стали скрытыми цитаделями сопротивления.

Один из главных очагов невидимого фронта развернулся на хлебозаводе "Автомат". Во время Великой Отечественной здесь действовали две подпольные бригады. Связаны они с именами Антона Ивашкевича и Героя Советского Союза Николаем Кедышко. В телегах с испеченным хлебом за пределы завода тайно вывозили оружие, медикаменты и радиодетали для партизан бригады "Штурмовая".

Производство хлеба для храбрых подпольщиков стало инструментом борьбы. Линии производства сознательно выводили из строя. За время оккупации суммарно на 90 дней был остановлен выпуск базового продукта для немецко-фашистских захватчиков.

Денис Турок, директор хлебозавода "Автомат" КУП "Минскхлебпром":

"В связи с тем, что это на тот момент было самое передовое производство, самое механизированное, хлебозавод получил свое название "Автомат". Помимо того, что выпускался хлеб для немецкой армии, он выпускался и для наших партизан, наших подпольщиков. А в дальнейшем, когда прошло освобождение города Минска, на третий день был выпущен первый хлеб уже для Красной Армии, для жителей города Минска".

"Мы провели большую работу с архивными данными, подняли очень много старых советских и довоенных рецептур. Общались с людьми, которые видели своими глазами весь этот период. С их слов самый ужасный хлеб, можно его так назвать, был для концлагерей. Здесь просто была солома какая-то, опилки. Для себя же фашистские захватчики выпекали хлеб хорошего качества. Здесь уже было нормальное зерно, хорошая мука", - отметил он.

Всего Минское подполье насчитывало более 9 тыс. участников. Аналогичная борьба шла на вагоноремонтном заводе.

Накануне Великой Отечественной в 1940 году Минский вагоноремонтный успел отреставрировать с момента своего основания 425 пассажирских вагонов. Мастера отремонтировали более 5 тыс. колесных пар. Работа в цехах не останавливалась с 1871 года, но все изменила война. 27 июня 1941-го началась эвакуация завода в город Куйбышев, ныне Самара.

Оставшихся в Минске заводчан фашисты согнали на принудительные работы в нечеловеческих условиях. В противодействие оккупантам появилась подпольная организация предприятия, которая координировала диверсии, саботаж и порчу немецкой техники.

Вячеслав Авдей, директор ОАО "Минский вагоноремонтный завод":

"Были у нас организованы подпольные диверсионные группы, их было несколько. И связь устанавливалась таким образом, что когда накрывали одну из групп, обрывались цепи, чтобы не пострадали остальные. И вот благодаря этой связи немецким оккупантам был нанесен значительный урон, в частности, выходы техники из строя, локомотивов, паровозов, сборных машин, которые были направлены на уничтожение территории Беларуси".

23-я гимназия в центре города - символ стойкости и воли к миру. Здесь располагалось летное училище, после - склады, но жестокие бомбежки Минска обошли этот храм знаний стороной. С 1936 года здесь учат детей, а война осталась героической страницей истории. Здесь всегда будут хранить память о подвигах.

Благодаря строгому технологическому контролю, бережному уходу за каждой страницей советских газет, известных на всю страну, а также подпольных и маленьких районах, непростая история города-героя на бумаге будет храниться, например, в Национальной библиотеке Беларуси долгие годы для будущих поколений. И переписать ее не получится.

"Библиотека уделяет пристальное внимание теме Великой Отечественной войны. Мы получаем на хранение все издания, которые выходят на территории Республики Беларусь. Но вместе с тем мы ведем работу по поиску изданий, которые издаются по этой теме за рубежом, приобретаем их для библиотеки, - обозначил заместитель гендиректора Национальной библиотеки Беларуси Виктор Пшибытко. - В библиотеке только за период Великой Отечественной войны хранится более 30 тыс. документов: это не только книги, это и изобразительные документы, ноты, карты, конечно, большой массив периодики. И самое интересное - это периодические издания, которые отражают те события, которые день за днем происходили на фронте. Конечно, многие издания выходили подпольно, и это было направлено в первую очередь на то, чтобы укреплять победный дух наших солдат, людей, которые работали в тылу".

Архитектурный облик, жилой фонд и промышленные предприятия начали восстанавливать сразу после 3 июля 1944-го, после освобождения Минска. Уже в августе в полуразрушенных цехах возобновили работу Станкостроительный завод им. С.М. Кирова, обувные и кожгалантерийные фабрики, Радиозавод им. Молотова.

Уже в октябре 1947 года Минский автомобильный завод выпустил легендарный самосвал МАЗ-205, который затем использовали при восстановлении столицы. В 1952 году по улицам Минска пошел первый троллейбус. Строился Минский тракторный, подшипниковый и велозавод.

За парадным обликом современного Минска, стеклянными фасадами новостроек и благоустроенными дорогами - летопись Великой Отечественной войны, истории героев. Каждое уцелевшее здание, от заводских цехов до дома офицеров, это немые свидетели подвига и символы независимости.

Уцелевшее здание Минска - это настоящая заслуга подпольщиков и саперов, стены столицы помнят ужас оккупации и ликования освобождения.

Очистка от руин длилась на протяжении 2 лет, но сначала нужно было пройти так называемый минный карантин. До осени 1944-го из Минска вывозили фугасы, мины, авиабомбы и взрывчатые вещества - все, что напоследок оставила немецкая армия, покидая город.

Игорь Воропанов, краевед:

"В результате операции "Багратион" удалось предотвратить огромный взрыв. А ведь саперы обезвредили более 180 100-тонных авиабомб. И до сих пор это здание остается самым большим административным зданием в Беларуси. Очень качественно было построено. Немцы не смогли снять герб БССР".

Сапером пришлось обследовать более полутысячи кварталов Минска. Город был настолько разрушен, что всерьез поднимался вопрос о переносе столицы в Могилев. Но минчане отстроили город на прежнем месте. Возродили, отстояв тем самым почетный статус.

"Минск, конечно же, символ Победы. Как только он был освобожден от немецко-фашистских войск, сюда сразу же прибыла замечательная комиссия Академии архитектуры СССР с классиками отечественной архитектуры: Мордвиновым, Колли, Лангбардом, Парусниковым. Город еще пылал немножко, но сразу же началась работа над концепцией реконструкции Минска. Поэтому все, что мы видим вокруг - проспект Независимости, завершающийся замечательной Круглой площадью и Привокзальная площадь - это все, конечно, символы Победы", - заметил историк архитектуры, доктор философских наук, профессор БГУ Игорь Духан.

На проспекте независимости бьется сердце довоенного Минска - города-героя, который сумел подняться выше своих руин и навсегда зафиксировал в камне главную Победу.

Фронтоны ГУМа и Нацбанка были украшены барельефами, прославляющими мирный труд народа-победителя. Главный монолит памяти - 40-метровый гранитный обелиск на площади Победы с Вечным огнем у его подножия.

quote Получился один из лучших ансамблей Европы середины 20-го века. Игорь Духан

Среди руин уцелели настоящие архитектурные артефакты - дореволюционные доходные дома. 100 лет назад они были аналогами современных жилых комплексов. В уцелевшие дома Минска быстро вернулась жизнь. Бригады не сносили разрушенные дома, укрепляли внутренние перекрытия. Это спасало драгоценное время.

За 6 лет со дня освобождения Минска на главных улицах города высадили более 700 деревьев, в парках и скверах - без малого полтысячи. Площадь зеленых насаждений увеличилась более чем в 6 раз в сравнении с довоенным периодом.

До Великой Отечественной войны в Минске проживали 250 тыс. человек. За время оккупации горожан стало в 5 раз меньше. В момент освобождения Минск был разрушен почти на 80 %. Фактически столицу пришлось отстраивать и заселять заново.

Город помнит все: и боль войны, и имена своих защитников, и тепло рук тех, кто укладывал каждый кирпич и возводил новые стены. Мир, который у нас есть сегодня, это бесценный дар, а судьба белорусов - это летопись мужества и фундамент мирной жизни. Это живая история подвига и нашей независимости, великое наследие, а наша забота о его сохранении - главное признание в любви к Минску, к Родине.