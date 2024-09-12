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Город изменился до неузнаваемости! Воложин в предвкушении праздника "Дожинки-2024"
Хлеборобы Минской области добавляют веса в каравай 2024 года и готовятся отпраздновать "Дожинки"! Актуальная информация с полей накануне фестиваля-ярмарки, который примет Воложин.
А это еще один уже традиционный объединяющий праздник тружеников села - "Дожинки". Уже 19 октября эстафету подхватит Воложин. Здесь будут чествовать аграриев Минской области. Город основательно подготовился к празднику, изменился до неузнаваемости. И все это останется горожанам. Такова наша традиция - не просто провести праздник, а еще и приукрасить родные места.
Виктор Трус, главный агроном ОАО "Богдановское":
"Кукуруза - белорусское золото. Уже несколько лет подряд мы молотим кукурузу. Раньше убирали мало, а сейчас - 100 га на зерно, при средней урожайности 95 ц/га. Здесь молдавский сорт и белорусские - они все вызрели. Планируем 500 тонн кукурузы высушить. Уже 340 тонн высушено. Так же будем 500 тонн плющить в рукава".
Главный агроном сельхозпредприятия "Богдановское" Виктор Трус посвятил своему хозяйству 40 лет. Пенсия, подождет, уверен аграрий, ведь с такими солидными результатами хочется превзойти самого себя. Азарт! В этом же году будет что обсудить с коллегами.
Виктор Трус, главный агроном ОАО "Богдановское":
"Гордость хлебороба, что в Воложинском районе "Дожинки". Город преобразился, и очень приятно, что "Богдановское" внесло большой вклад. Мы получили 49,2 ц/га зерновых, 46 ц/га рапса озимого".
Весомые результаты в растениеводстве помогут воложинским аграриям стабильно и долгосрочно поддержать достижения животноводства. Тем более что в декабре - новоселье.
Современные высокоэффективные молочно-товарные комплексы - достояние и один из "фундаментов" АПК Минской области. Только в 2024 году в центральном регионе построят три десятка таких объектов. Один из них - в "Богдановском".
Павел Родь, директор ОАО "Богдановское":
"Мы находимся на строительстве МТК "Колесниковщина", начали строительство в ноябре 2023 года, а завершим в декабре 2024-го. Это позволит выйти на новые показатели по животноводству. В 2025 году мы должны выйти по удою на корову на 7 тыс. литров молока. И это шаг вперед для "Богдановского". Достойно должны встретить праздник хлеборобов! Это мои третьи "Дожинки" в "Богдановском", но тем более в Воложине, как дома. Будем встречать всю Минщину".
"Между первой и второй тысячей прошло две недели. Была нагрузка такая! Нужно было быстро все делать, погода стояла жаркая!" - рассказал Сергей Радюк, для него нынешняя уборочная всего вторая, но яркие впечатления водитель зерновоза "Богдановского" сохранит надолго. Ранее он работал на железной дороге, но, перейдя в сельское хозяйство, понял, что именно АПК - это его призвание. В итоге по результатам сезона Сергей - один из самых результативных в Воложинском районе.
Сергей Радюк, водитель зерновоза ОАО "Богдановское":
"Культуры все: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, а сейчас кукуруза. "Дожинки" - это интересно, что у меня там будет? Волнение, такой уровень области у меня впервые. Воложин сейчас поднялся, ремонт, красота!"
К празднику хлеборобов Воложин преобразился
Сегодня все пути ведут в город Воложин! По традиции столица хлеборобов Минской области к празднику преобразилась: это улицы и дороги, капитально отремонтированы 12 жилых домов в самом Воложине и поселке Ивенец.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
"Традиционно, готовясь к празднику, вкладываем немалые деньги в районные центры для решения комплекса проблем наших граждан. И в Воложине цифры одни из рекордных - порядка 100 млн рублей мы вложили в Воложин и район. Белорусские аграрии уже приучили нас, что ежегодно мы обновляем те или иные рекорды. В 2024 мы получили рекордный урожай рапса с рекордной урожайностью. Мы намолотим зерна кукурузы больше, чем за предыдущие годы".
Совершенно по-новому выглядит главная площадь районного центра, скверы и парки... Инвестиции в город - не просто имиджевый проект. Это вклад в развитие экономики региона и его туристический потенциал.
В 2024 году утвердят и новую традицию: город, который принимает "Дожинки", будет носить статус временной столицы Минской области.
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