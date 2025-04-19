Город Кобрин награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны"

Достойное сопротивление фашистам в годы Великой Отечественной оказал Кобрин. Подвиг в первые дни наступления врага совершили 123-й истребительный авиационный полк и 22‑я танковая дивизия. Позднее на территории региона активно действовало партизанское движение, работали разведывательно-диверсионные группы.

За те героические поступки в этом году Кобрин получил вымпел "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной". Всего такой награды с 2004-го удостоены еще 35 населенных пунктов Беларуси.

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Председатель Кобринской первичной организации узников фашизма Аркадий Титов рассказывает о единственной фотографии из своего детства. Самые обычные школьные будни пионера и что особенно важно - мирная жизнь. Бесконечный страх, фашистская оккупация, два концлагеря, в том числе Озаричи, давно позади. Войну он встретил 5-летним мальчишкой. Первые залпы вражеского огня помнит до сих пор. Как и все испытания 40-х.

Аркадий Титов, председатель Кобринской первичной организации узников фашизма:

"Война кончилась, а отца нет. Все возвращаются. Кто без рук, кто без ног, а отца нет. А потом возвращается он. Вот радость была - самая радость была, когда вернулся отец. Родина - это Беларусь. Уже давно мог бы как спортсмен переехать, но у меня лучше жизни, как сейчас у нас в Беларуси, нет".

Рос Аркадий Титов в Жлобине, а всю сознательную жизнь находится в Кобрине. Два родных его города получили вымпел "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной". Кобрин - в 2025 году.

Александр Мойсеюк, председатель Кобринского райисполкома:

"Основная задача - это сохранить память о великом подвиге нашего народа и передать будущим поколениям. И данный вымпел будет являться символом Победы и символом памяти. И особо значимо сегодня, конечно же, получить такую награду именно в год 80-летия Великой Победы".

Серьезное сопротивление немецко-фашистским захватчикам Кобринщина оказывала с самого начала войны. 22 июня 1941 года ее небо оборонял "молодой" 123-й истребительный авиаполк. Первый воздушный бой длился около 10 часов на высоте до 5 тыс. метров. За это время было потеряно 9 своих самолетов и сбито 30 вражеских. Три из них - благодаря командиру Борису Сурину - ценой собственной жизни.

Елена Рысь, ученый секретарь Кобринского военно-исторического музея им. А. Суворова:

"Наших самолетов было в воздухе 20-30, немецких - 60. И когда сегодня немецкие историки и западные псевдоисторики утверждают, что вся советская авиация была уничтожена практически на аэродромах - это фальсификация чистейшей воды. И вот наш пример - яркое тому подтверждение. Своей памятью мы должны воздать им должное".

Достойный отпор дала и 22‑я танковая дивизия под командованием генерал‑майора Виктора Пуганова. Кобринчане воевали буквально до последнего патрона, шли на таран, уничтожали противников. Защищали свою Родину.

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Кобрин - важный стратегический объект. 23 июня 1941 немцы ворвались в город

Но 23 июня немцам удалось войти в город. Он был важным для них стратегически. Через Кобрин проходили водные пути, по которым враг планировал возобновить судоходство. Находился здесь и железнодорожный узел - дорога на Москву и Полесье.

Однако деятельность десятка партизанских отрядов и двух разведывательно-диверсионных групп значительно нарушила планы гитлеровцев, внесла в их изгнание неоценимый вклад.

Лилия Кирилюк, заведующая научно-экспозиционным отделом Кобринского военно-исторического музея им. А. Суворова:

"Кобринщина богата лесами. Этот факт содействовал развитию и широкому размаху партизанского движения. Основной ударной силой на территории района был отряд имени Чапаева. Позднее он перерос в одноименную бригаду. Чапаевцы держали тесную связь с Кобринским подпольем. Так, в деревне Турная был антифашистский комитет".

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Кобрин потерял 8 тыс. жителей во время Великой Отечественной войны

За годы войны в городе погибли 8 тыс. человек. А весь Кобринский район потерял 13 тыс. жителей. 20 июля 1944 в ходе Люблинско‑Брестской наступательной операции Красной армии освободили Кобрин. За успешные боевые действия 12 частям 61‑й армии было присвоено почетное наименование "Кобринских".

Елена Бабенкова, директор Кобринского военно-исторического музея им. А. Суворова:

"Люди выходили со слезами на глазах. Встречали освободителей. Именно потому, что это был самый светлый день - закончилась оккупация, которая длилась 1124 дня. Как вспоминал впоследствии один из освободителей, он удивился, как они смогли в этом аду, в этом пламени выжить, как смогли сохраниться. Город был разрушен на треть".

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Благодарные потомки помнят каждого

Аллея Славы воинов-освободителей Кобрина находится в самом центре города. Здесь - 12 портретов командиров. Каждый из них внес серьезный вклад в Победу над фашизмом в годы Великой Отечественной. Своих героев здесь знают и помнят. Их именами названы улицы и скверы.

"В нашей семье чтят память о Великой Победе. Мой двоюродный прадед Ф. М. Янковский участвовал в Великой Отечественной войне и возглавил отряд боевой и агентурной разведки "Грозный", который действовал против оккупантов на Минщине. Был награжден орденами. Мы знаем, мы помним, мы гордимся", - рассказала учащаяся СШ № 6 г. Кобрина Ольга Янковская.