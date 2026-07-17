"Город мастеров" на "Славянском базаре": ремесленники Беларуси и других стран заняли улицы Витебска

Праздничная атмосфера "Славянского базара" объединяет искусство и народные традиции. Весь Витебск превратился в единую творческую локацию.

Исторический центр Витебска превращается в единую интерактивную площадку, на которой собираются десятки тысяч гостей из разных стран. Праздничный фон на каждом шагу создают музыканты, художники, живые статуи и мимы.

Душа фестиваля - "Город мастеров" превратился в творческий квартал. Ремесленники из Беларуси, России и других стран занимают целые улицы. Здесь можно найти все: от традиционных кукол-оберегов до эксклюзивной бижутерии.

"Я к вам приехала из Пскова. Я здесь пятый раз. Мне здесь очень нравится. Что мне нравится на этом фестивале? Прежде всего атмосфера доброжелательности, дружелюбия, веселого, яркого, насыщенного праздника. Я работаю с натуральными камнями уже 10 лет. Здесь представлены серьги, браслеты, чокеры и всевозможные изделия, т. е. и по размеру, и по величине камней", - рассказала ремесленница.

Вечер будет не менее атмосферным: более тысячи уличных артистов из разных стран примут участие в шествие "Шагал-карнавал". Старт в 21:00 на площади Ленина.