"Город становится лучше во всех смыслах, во всех его проявлениях" - Сергеенко о развитии Гродно

Эффективность работы депутатов, их взаимодействие с местной властью и развитие туристического потенциала Гродно - такие вопросы обсудили 20 августа на встрече председателя Палаты представителей и депутатов, избранных от Гродненской области, с руководством и активом города.

Говорили о конкретных шагах по решению проблем, новых законопроектах, а также векторах развития региона.

Игорь Сергеенко

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мероприятие запланировано было давно. Непосредственно в Гродно острых тем по взаимодействию не поднималось. Мы увидели, чем живет сегодня город. Город становится лучше во всех смыслах, во всех его проявлениях. В том числе серьезно изменился облик города Гродно, я могу об этом сказать. Увеличилась его туристическая привлекательность. Все депутаты, которые избраны и от города Гродно, и от области, активно проявляют инициативу, вносят предложения. И самое главное, мало внести, нужно их еще реализовать".

Олег Романов, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Депутаты всегда должны давать обратную связь своему народу, своим избирателям. Разумеется, все это делается не только депутатами, все это делается в тесном и непосредственном взаимодействии с исполнительной властью, с городским исполнительным комитетом, с областным исполнительным комитетом, в целом со всей вертикалью власти. У нас нет никаких противоречий, напротив, мы помогаем друг другу".

Парламентарии побывали на предприятии по производству мебели, чья продукция успешно реализуется и за пределами страны. Также посетили объекты, имеющие историко-культурную значимость.