Город-дипломат, который знает цену миру и спокойствию. Минск празднует 50-летие присвоения звания "город-герой"

Считаные дни остаются до празднования главного государственного праздника Беларуси - Дня Независимости и большого юбилея - 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. К знаменательной дате белорусская столица подходит, что называется, в полной боевой!

Ровно 50 лет назад после сомнений, посеянных вражеской пропагандой, подвиг белорусского народа в годы Великой Отечественной был по достоинству оценен. Минск получил высшую степень отличия - звание "город-герой" и стал девятым в Советском Союзе в этом статусе.

Минск - пример стойкости вопреки. Город, переживший ад Тростенца, муки Минского гетто, был разрушен до основания, но возродился из пепла. Белорусская столица не просто ожила, за годы независимости стала символом мира и созидания, уютным, безопасным домом для представителей многих наций и национальностей. Хронологию вручения "Золотой Звезды" и рождения легендарной минской стелы восстановила Лидия Заблоцкая.

Минск - один из миротворческих центров планеты. Город-дипломат, который знает цену миру и спокойствию.

Столица Беларуси формирует почти треть экономики страны. В мегаполисе 4,5 тыс. предприятий. Связь со 188 странами мира в сфере промкооперации, медицины и образования, торговли и туризма.

Минск диктует тренды

По безопасности и чистоте Минск до сих пор первый. Спортивный. Комфортный. Цветущий и в прямом смысле восставший из пепла.

Восемь "золотых звезд" искрят на въездах в Минск. И констатируют гордо - город-герой. Это признали на высших уровнях ЦК КПСС в 1974-м -это был подарок к 30-летию освобождения от нацистов. Новость, которую, конечно, ждали и заслужили героические минчане.

"Золотая Звезда" и орден Ленина (высшие награды СССР) были привезены в город-герой Минск спустя четыре года. С почетной миссией в наш Большой театр приехал лично генсек ЦК КПСС Брежнев.





Леонид Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС (1966-1982 гг.): Минск был захвачен врагом. Но Минск никогда не был покорен.

1 100 дней и ночей - именно столько длилась оккупация Минска

В годы оккупации горожане не сдавались до последнего, в Минске действовало около ста подпольных групп. Их члены осуществили около полутора тысяч диверсий, за что и были казнены нацистами. Место у Купаловского театра как напоминание.

Очень долго о борьбе народных мстителей с оккупантами не было известно. У этих простых людей не было опыта подпольной работы, но они горели желанием уничтожить нацизм. Учиться приходилось на трагических фактах гибели своих товарищей. С подпольем боролась военная разведка вермахта, потому фашистская пропаганда очерняла попытки хоть как-то освободить Минск.





Первый состав Минского городского комитета стал жертвой спецпропагандистской акции германских оккупантов. Было заявлено, что обком был инфильтрован агентами из жандармерии. Было заявлено, что председатель горкома Ковалев сам пошел на сотрудничество с нацистами. Ковалев в конечном счете погиб в лагерях смерти, но клеймо легендированной организации, которую создали, чтобы целенаправленно уничтожать советских патриотов, на том первом составе Минского подполья и осталось. Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси

Но подвиги и несломленность Минска оказались аргументом сильнее. В 1985-м подвиг народа закалился в стали, бетоне, мраморе.

Седьмой пункт Положения о высшей степени отличия: в городах-героях устанавливается обелиск с изображением ордена Ленина, медали "Золотая Звезда" и текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР. Такой техрайдер соблюли и в Минске.





Виктор Крамаренко, заслуженный архитектор Республики Беларусь: Холм, на котором сейчас водружен обелиск, нам показалось, что это будет архитектурный элемент, который будет самым главным, дирижирующим в пространстве в центре города. Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси

Именно Крамаренко один из авторов обновленного Музея истории Великой Отечественной. Инициатива Президента - спасти исторические истины и поселить их в новое пространство. Во имя подвига Победителей и памяти для будущих поколений.

В 2010-м в Минске заложили капсулу времени и фундамент музея

Считайте, то был щит против перевиранияи переписывания нашей истории. Алмазная огранка, словно "Золотая Звезда", засияла в 2014-м.

02.07.2014 г.

Казалось бы, западные государства должны ценить вклад наших народов в Великую Победу. Однако вместо признательности от них мы видим высокомерный диктат и санкции. И это, к сожалению, тоже правда. Тернист и труден был путь наших воинов сначала от Бреста до Москвы, а затем от Москвы до самого Берлина. Много было горя и потерь, особенно во время отступления. Но не было такого циничного национального предательства и расчетливой позорной трусости, как, кстати, в ряде европейских стран, которые без боя сдавались фашистам. Главный удар гитлеровцев пришелся на Москву через нашу Беларусь. Бесстрашные защитники Брестской крепости и Могилева, герои Минского подполья, белорусские партизаны - все они понимали свою правоту в борьбе с агрессором и мужественно боролись, не щадя собственной жизни. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Прожив 80 мирных лет, Минск в отличие от многих недальновидных решений западных столиц, не взял в руки кувалду и не выбросил на помойку памятники, а дал им новую жизнь, вписал в нынешние реалии.