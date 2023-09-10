Сердце нашей страны - город-герой Минск - отметил День рождения. Почти до основания разрушенная в годы Великой Отечественной войны белорусская столица растет и развивается не изменяя главному принципу - оставаться местом, удобным для жизни. Минск - город комфортный и уютный - это отмечают не только жители, но и все, кто приезжает к нам в гости.

Десятки локаций и праздничных мероприятий подготовили организаторы в эти выходные. Проводить праздники активно и с пользой для здоровья уже стало доброй традицией. Так, у Дворца спорта в субботу развернулся Олимпийский день. И второй год подряд прошел с официальным закрытием мотосезона в Беларуси. Байкеры из ближнего и дальнего зарубежья большой колонной проехали по маршруту: Курган Славы - Дворец спорта.



А сегодня с самого утра горожане стали участниками самого массового бегового события года! Полумарафон несколько лет - визитная карточка Минска. Участники со всех континентов приезжают, чтобы не только преодолеть дистанцию, но и познакомиться с туристическими маршрутами Беларуси. Кстати, дистанцию успешно покорила и Виктория Сенкевич.



Ярких эмоций было предостаточно. Да, праздник в честь дня рождения Минска еще точно надолго останется в сердцах горожан. О самых ярких событиях уикенда - в нашем репортаже.



Кадрами яркого закрытия мотосезона - H.O.G.RallyMinsk - вы уже наверняка успели насладиться. Зрелищное мероприятие привлекло тысячи минчан, участников мотопробега приветствовали на всей дистанции и, конечно же, снимали на гаджеты, чтобы запомнить этот момент навсегда. В единой колонне прежде всего единомышленники и только потом тысячи байков, от самых современных и до раритетных моделей.



Я с удовольствием сюда еду. Беларусь гостеприимная. Это самая гостеприимная страна, которая вообще есть в мире. Дмитрий и Елена Калугины, участники мотопарада H.O.G.RallyMinsk - 2023



Маршрут от Кургана Славы до Дворца спорта через главный проспект Минска. Но перед отправлением в центр столицы большой колонны мотоциклистов не менее, а может и более важная миссия - дань уважения героям Великой Отечественной и цветы к памятному камню в честь 75-летия Великой Победы.



Не только белорусы стали участниками фестиваля, но и гости из России, Латвии, Литвы, Эстонии и Германии, которые так же трепетно относятся к нашей стране и всегда рады сюда приезжать.



Это радует, что столько народа приезжает на этот праздник города, мотоциклетного движения. И мы тоже рады, что мы здесь. С погодой повезло. Обычно дожди всегда в это время. Погода делает весь праздник. Александр Покатило и Андрей Козлов, участники мотопарада H.O.G.RallyMinsk - 2023 (Эстония)



Кадры финиша у столичного Дворца спорта. Именно сюда вот уже второй год подряд байкеры держат путь не спроста. HOG Rally Minsk совмещен с Олимпийским днем и блеск олимпийских колец под рев моторов: тандем, который удивляет и более того становится традиционным.



Половина байкеров - спортсмены. Половина спортсменов - или байкеры, или хотели бы покататься на мотоцикле. Эта коллаборация, мы в прошлом году попробовали, она как-то удивительно сошлась. Потому что действительно у байкеров и спортсменов много общего - начиная от принципов, заканчивая здоровым образом жизни. Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси



Более 30 клубов со стран Европы и России приехало в Беларусь, потому что страна максимально гостеприимная и комфортная. Александр Китаев, директор мотоклуба H.O.G.RallyMinsk



Такой способ отметить День города, без преувеличения, занимает особое место в летописи Минска, тем более наша страна и непосредственно столица может, умеет и будет проводить масштабные праздники, тем более праздники спорта!



Дворец спорта в субботу однозначно стал местом притяжения горожан и гостей столицы. Национальный олимпийский комитет организовал более 50 спортивных локаций с активностями в центре столицы, его главная изюминка - олимпийский квест. Спорт должен объединять - о чем в очередной раз заявляет глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко.



Если говорить про участие нашей команды в Олимпийских играх, то до сих пор у нас нет приглашения. Около месяца назад они должны были за год пригласить нашу команду, они ее не пригласили. И до сих пор они не знают, что делать. Будем ждать вместе с вами. Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси



Минск и Беларусь в очередной раз доказывают - мы спортивная нация, а ажиотаж и тысячи гостей в центра столицы - тому подтверждение



Многочисленные зоны активности не только в самом центре столицы, но и во всех районах города ожидали минчан в этот день. Абсолютно все нашли отдых и занятие по душе. К примеру, для самых маленьких горожан и гостей столицы десятки локаций подготовили у Дворца творчества детей и молодежи. Мастер-классы, флешмобы, игры, активности, даже живой уголок. Словом, все, что так любят ребята - 5 часов активностей нон-стоп на свежем воздухе со своими сверстниками. Кульминацией детского праздника стал красочный фестиваль в честь любимого города!



Символично, что День города не только празднуем с размахом, но и говорим о людях, которые своим личным примером вдохновляют нас - земляков. В этом году лауреатов премии "Минчанин года" чествовали на главной сцене у Дворца спорта. За высокие достижения в работе, а также значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города - высоких наград удостоены 13 жителей. Это представители разных сфер - от промышленности и науки до здравоохранения и культуры.



И без преувеличения настоящей визитной карточкой столицы в День города остается Минский полумарафон. Даже несмотря на непростую геополитическую ситуацию в мире, самое массовое беговое событие в Минске посещают любители со всех континентов. Традиционно три дистанции на выбор и как изюминка в очередной раз довольно трогательный семейный забег. А финиш прямо в чаше стадиона "Динамо". Это на самом деле круто!



Около пятнадцати тысяч участников из семнадцати стран сегодня вышли на старт. И гости приехали не только из ближнего зарубежья, но и из Великобритании, Казахстана, США, Канады, Китая. Конечно, много любителей бега и из разных уголков России.

Из года в год не остается в стороне от праздника бега и Белтелерадикомпания. А как иначе, ведь это отличный способ вместе стать сильнее, повысить корпоративный дух, ведь коллектив - залог успеха в любом деле. Участники нашей команды выбрали разные дистанции, получили океан положительных эмоций от забега, стали ближе друг к другу, а значит, победили



Очень много спусков, все вниз. И фантастический финиш в этом ядре стадиона "Динамо". Это историческое место. Там зажигался Олимпийский факел. Там горел огонь II Европейских игр, II Игры стран СНГ проходили на этой арене. Да и мы, простые люди, журналисты и не только, вдруг своими кроссовками топчем это. Ребята, это просто непередаваемые ощущения. Виктория Сенкевич, заместитель главного директора Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании



Отдыхать с пользой для здоровья предпочитает и Элеонора Качаловская, новоиспеченная "Мисс Беларусь - 2023". Только накануне она получила свою заветную корону. И сегодня своим примером доказывает, как бег может влиять даже на красоту.



Я счастлива, что белорусы развиваются в этом, и сегодня показатель - то количество людей, которое здесь находится. И не только белорусы. Элеонора Качаловская, победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2023"



Бегут все, в том числе и генеральный спонсор Национального олимпийского комитета. Белагропромбанк выступил партнером серии семейных забегов в рамках Беговой лиги, кульминацией которой и стал полумарафон. Финансовое учреждение в очередной раз организовало яркую локацию в самом центре стадиона "Динамо" с уже знакомым для публики сказочным персонажем Агриком. Спорт для организации остается едва ли не главным ориентиром! Ведь будущее, здесь не сомневаются, за здоровой нацией.



Поддержка семей и семейных ценностей для нас является одним из приоритетов. Но и поддержка спорта для нас тоже является одним из стратегических ориентиров. Очень важно поддержать на старте наших юных мальчиков и девочек, чтобы они пришли в спорт и занялись здоровым образом жизни. Сергей Чугай, зампредседателя правления ОАО "Белагропромбанк"

