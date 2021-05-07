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Город-герой Минск в ожидании главных торжеств
Дань памяти и уважения отдают и в столице. Город-герой Минск в ожидании главных торжеств. Среди основных праздничных событий 9 Мая - возложение цветов к монументу Победы, там пройдет гала-концерт "Подвиг народа бессмертен". На площади Государственного флага - торжественное чествование государственных символов: герба и флага. Основные культурно-массовые мероприятия организуют около Дворца спорта и в парке Победы.
О том, как выглядит праздничный Минск - Елена Витко (видео).
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