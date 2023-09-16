3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
Город мастеров, эко-арт-выставки, дегустация хлеба - Солигорск принимает "Дожинки"
Центральный регион 16 сентября отмечает "Дожинки". Форум принимает Солигорск. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля.
Столица шахтеров подготовилась основательно. Там город мастеров, эко-арт-выставки, дегустация хлеба, что выпекают по традиционным рецептам. И, конечно же, конкурс 22 караваев по числу районов центрального региона. Такие ржаные и пшеничные шедевры можно увидеть только раз в год. Одним словом, что может быть колоритнее "Дожинок".
На старте праздника в городе открылся манеж спортивного комплекса Беларуськалия - это подарок к фестивалю. В здании есть залы игровых видов спорта и бокса, площадка для настольного тенниса и танцев.
Откроются и новые направления, которых в Солигорске еще нет. Это зал сайклинга, планируется максимально использовать универсальный зал, в котором мы можем проводить разного вида мероприятия. Все виды спорта, представленные на стадионе (бокс, вольная борьба, любые игровые виды спорта), мы также можем проводить в этом зале.
Отметим, общий вес каравая центрального региона составил полтора миллиона тонн зерновых. Награды сегодня получат победители областного состязания по уборке урожая. На региональном пьедестале тройка лидеров - Несвижский, Дзержинский и Минский районы.