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Город мастеров, эко-арт-выставки, дегустация хлеба - Солигорск принимает "Дожинки"

Центральный регион 16 сентября отмечает "Дожинки". Форум принимает Солигорск. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля.

Столица шахтеров подготовилась основательно. Там город мастеров, эко-арт-выставки, дегустация хлеба, что выпекают по традиционным рецептам. И, конечно же, конкурс 22 караваев по числу районов центрального региона. Такие ржаные и пшеничные шедевры можно увидеть только раз в год. Одним словом, что может быть колоритнее "Дожинок".

На старте праздника в городе открылся манеж спортивного комплекса Беларуськалия - это подарок к фестивалю. В здании есть залы игровых видов спорта и бокса, площадка для настольного тенниса и танцев.

Откроются и новые направления, которых в Солигорске еще нет. Это зал сайклинга, планируется максимально использовать универсальный зал, в котором мы можем проводить разного вида мероприятия. Все виды спорта, представленные на стадионе (бокс, вольная борьба, любые игровые виды спорта), мы также можем проводить в этом зале.
Янина Алумона, начальник спортивного комплекса "Шахтер"

Отметим, общий вес каравая центрального региона составил полтора миллиона тонн зерновых. Награды сегодня получат победители областного состязания по уборке урожая. На региональном пьедестале тройка лидеров - Несвижский, Дзержинский и Минский районы.