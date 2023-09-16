Город мастеров, эко-арт-выставки, дегустация хлеба - Солигорск принимает "Дожинки"

Откроются и новые направления, которых в Солигорске еще нет. Это зал сайклинга, планируется максимально использовать универсальный зал, в котором мы можем проводить разного вида мероприятия. Все виды спорта, представленные на стадионе (бокс, вольная борьба, любые игровые виды спорта), мы также можем проводить в этом зале.

Янина Алумона, начальник спортивного комплекса "Шахтер"