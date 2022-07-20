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Город мастеров и музыка от лучших белорусских исполнителей - фестиваль "Вытокі" приглашает в Горки

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу" продолжает свое шествие по Беларуси. В ближайшие выходные праздник спорта и музыки готовится принять город Горки.

Что такое "Вытокі", в этом году посчастливилось увидеть жителям уже трех городов - Речицы, Столина и Новогрудка. Кстати, Новогрудок, некогда столица ВКЛ, является малой родиной нашей биатлонистки Людмилы Ананько, и она лично знакомила всех желающих с этим захватывающим видом спорта. И в этом уникальность фестиваля: здесь можно лично увидеть в деле многих известных спортсменов и артистов.

Как "Вытокі" прошли в Новогрудке, расскажет проект "Между прочим" на телеканале "Беларусь 5" 20 июля в 19:25
Съемочная группа Белтелерадиокомпании уже готовится отправиться в Горки, там тоже будет на что посмотреть. В пятницу, 22 июля, жителей и гостей города ожидает насыщенная культурная программа. Это и мастер-класс по набойке "Маляванка", и концерт органной музыки заслуженного артиста Беларуси Валерия Шмата. А в субботу, 23 июля, все внимание на спортивные площадки "Вытокаў" (а их более двадцати!) на центральной площади Горок. Ну и конечно, город мастеров и много музыки от лучших белорусских исполнителей. Не пропустите!

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