Город мастеров и музыка от лучших белорусских исполнителей - фестиваль "Вытокі" приглашает в Горки

Как "Вытокі" прошли в Новогрудке, расскажет проект "Между прочим" на телеканале "Беларусь 5" 20 июля в 19:25

Съемочная группа Белтелерадиокомпании уже готовится отправиться в Горки, там тоже будет на что посмотреть. В пятницу, 22 июля, жителей и гостей города ожидает насыщенная культурная программа. Это и мастер-класс по набойке "Маляванка", и концерт органной музыки заслуженного артиста Беларуси Валерия Шмата. А в субботу, 23 июля, все внимание на спортивные площадки "Вытокаў" (а их более двадцати!) на центральной площади Горок. Ну и конечно, город мастеров и много музыки от лучших белорусских исполнителей. Не пропустите!