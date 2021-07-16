Город мастеров в Витебске собрал почти 300 народных умельцев

С самого утра на "Славянском базаре" кипит фестивальная жизнь. Раньше всех гостей приглашает Город мастеров. В этом году проект собрал почти 300 ремесленников. Изделия из соломы и дерева, глины, стекла, кожи и металла, вышивка, куклы, ткачество... Народные мастера из Беларуси, России, Украины знакомят гостей фестиваля с художественными ремеслами. Впервые в Город мастеров приехали представители Дагестана. Они предлагают сувениры из серебра и ковры ручной работы. Среди торговых рядов по традиции можно встретить именитых гостей фестиваля. У каждого артиста есть сувенир, купленный на "Славянском базаре".