Город музеев и история в тысячу лет: как сейчас развивается Заславль

Этот город хранит историю в тысячу лет. Его упоминали еще в древнерусских летописях. Заславль носил статус райцентра и провинциального местечка. Сегодня же это город-спутник и комфортное место для жизни.

Телеэкскурсоводом там стала местная жительница Юлия Чернышева. Она работает учителем младших классов в Заславской СШ № 2. С малой родиной героини вы ознакомитесь в рубрике "Место для жизни".

Заславль - это один из самых древних городов Беларуси. Первое упоминание о нем было в 985 году. Город назван в честь князя Изяслава, сына Рогнеды.

По словам Юлии Чернышевой, Заславль - это город музеев. Здесь собран целый комплекс различных экспозиций. Есть этнографический комплекс "Млын", открылся единственный в Беларуси Музей белорусской маляванкі. Также есть еще Детский музей мифологии и леса, музей-ДОТ.

"Заславль - кафедральный город. Он славится собором Преображения Господня. В городе есть еще храм Собора святых земли белорусской и костел Рождества Пресвятой Девы Марии", - рассказала учительница начальных классов.

В нашем городе проживает более 14 тыс. жителей. Заславль входит в ассоциацию здоровых городов. Традиционно в нашем городе проводится фестиваль "Viva Ровар!" В городе созданы все условия для развития и образования ребят. В Заславле есть 5 детских садов и 3 школы, в том числе гимназия. Юлия Чернышева

"Я работаю учителем начальных классов в Заславской СШ № 2 имени М.К. Путейко. Моя вся жизнь связана с этой школой. Когда школа только открывалась, мои родители принимали участие в субботнике по сдаче школы. И моя сестра была первой первоклассницей, которая пришла учиться в эту школу. В этом году для меня волнительный и радостный момент: в эту школа пришла работать учителем английского языка моя дочь", - поделилась героиня рубрики.

В городе-спутнике есть микрорайон Новый Заславль, который был построен для молодых семей, отметила Юлия Чернышева. "Здорово, что в следующем году в Заславле запланировано строительство большого нового жилищного комплекса. Это будет способствовать, конечно же, увеличению населения, появлению молодых семей. А мне как педагогу приятно, что детей в нашем городе станет больше", - сказала она.