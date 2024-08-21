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Город профессий развернулся в Ботаническом саду

Первый шаг в профессии. Ботанический сад опять встречает маленьких посетителей. В зеленом сердце столицы развернулся город профессий. Юные гости смогли попробовать себя в сотни сфер деятельности.

Подробнее расскажет Анна Загородняя (видео).

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