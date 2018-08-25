Город шахтеров Солигорск отмечает 60-летний юбилей

Эти выходные выдались как никогда насыщенными на памятные даты. Сегодня сразу два промышленных центра - Солигорск и Островец - отмечают день рождения. День города празднует Копыль.

Самый молодой из них - Солигорск - отмечает юбилей. 60 лет исполнилось знаменитому городу шахтеров. За юными годами стоят внушительные цифры: более 350 млн. тонн калийных удобрений, 128 стран мира на карте экспорта и 1/5 часть мирового объема. Буквально накануне здесь заложили новое предприятие по производству сельхозудобрений. А в Нью-Дели заключили контракт, повлиявший на весь мировой рынок калийных удобрений: их стоимость для Индии удалось повысить на 50 долларов за тонну.

Но в первую очередь - это праздник тех, кто своим упорным трудом закладывал основу мощного производственного потенциала не только Солигорска, но и столичного региона, и страны в целом - говорится в поздравлении Президента. Глава государства поздравил жителей и гостей Солигорска с 60-летием с дня образования города и отметил, что лицо города определяют его жители. Шахтеры, стоявшие у истоков города, как никто другой понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь: честность, справедливость, порядочность, важность сохранения мира и безопасности в нашем государстве - говорится в поздравлении.