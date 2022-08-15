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Город-спутник Фаниполь наполняется значимыми объектами инфраструктуры
Значимые объекты социальной инфраструктуры. В Фаниполе в сентябре откроют детский сад. В этом году здесь начнут строить и школу на 1050 мест. Возводят в городе-спутнике Минска и физкультурно-оздоровительный комплекс, его с нетерпением ждут горожане. А в перспективных планах - поликлиника и новый городской парк. К слову, Фаниполь сегодня задает и оригинальные тренды в оформлении новостроек. Так, на четырнадцати жилых домах появился стрит-арт по мотивам фауны и флоры Красной книги Беларуси.
Как вы можете видеть, мы наносим не только животных, но и насекомых, и растения для того, чтобы осветить как можно шире нашу богатую флору и фауну, которые у нас в республике представлены. На домах это создает контраст, плюс жители знакомятся с редкими видами животных. Будет физкультурно-оздоровительный комплекс, есть необходимое финансирования, а значит будем даже ускоряться. Будет там плавательный бассейн, физкультурные залы, сауны.
Яркие и познавательные муралы стали появляться и на жилых домах в Дзержинске. В этом городе-спутнике их, так же, как и в Фаниполе, будет 14.
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