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Город-юбиляр. Брест празднует 1000-летие
О том, как он изменился за это время, мы не раз показывали в эфире, а также знакомили с известными уроженцами, которые прославили свой город. А сегодня о монументе, к которому прикоснулся буквально каждый житель. Памятник отражает историю города с момента основания и через современное творческое видение брестских мастеров. Уникальности добавляет и тот факт, что Брест - единственный город Беларуси, где в центры размещен мемориальный парк. Как создавалась история города над Бугом, знает Никита Дементьев.
Пересечение улицы Гоголя и Советской. Историческая часть города. Один из самых узнаваемых символов здесь появился 10 лет назад. Инициатива местных жителей, рассказывает своему внуку Зоя Войтковская. Средства собирали всем Брестом, лишь бы наглядно проиллюстрировать тысячелетнюю память. Народная скульптура, так его теперь называют, 15 метров в высоту, создана из бронзы по принципам золотого сечения и представляет собой многофигурную композицию.
Задумка архитектора Алексея Андреюка. Он как раз в творческом тандеме со скульптором Алексеем Павлючуком трудился над этим проектом. Кстати, изначально памятник должен был выглядеть совсем иначе.
Было предложено сделать вот такой мост. Он будто объединяет исторический Брест и современный. Но после тринадцати монументальных советов остановились на этой композиции. Годы ушли на изучение исторических документов, чтобы только барельеф площадью в 11 квадратных метров уместил легенду об основании города, Грюнвальдскую битву, издание Библии, оборону Брестской крепости и, конечно, освоение космоса.
Сегодня памятник еще и часть туристического маршрута. Это место притяжения, благодаря безвизовому режиму в этом году его посетили гости из 59 стран. В общей сложности больше 19 тысяч человек.Экскурсоводы, рассказывая иностранцам о наглядной бронзовой летописи, в первую очередь подчеркивают, что это символ единства поколений и визитная карточка всех нас, белорусов, которые не забывают свою историю.
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