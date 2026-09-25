Города-спутники: как развивается инфраструктура Смолевичей

Высокие темпы строительства и уверенный демографический рост. В спутнике столицы - Смолевичах - развивается инфраструктура городского комфорта.

Только за 2025 год здесь ввели в эксплуатацию почти 120 тыс. кв. м. жилья. Завершается создание архитектурного стиля Северо-Западного микрорайона города. Продолжается благоустройство парка "Народного единства". За 5 лет территория превратилась в ультрасовременное пространство площадью почти 50 гектаров. В прошлом году здесь открыли детский мега-городок для активного отдыха.

Высоко оценивают развивающуюся инфраструктуру Смолевичей и сами жители. Переехавшие сюда граждане подчеркивают, что город-спутник привлекает не только благоустроенными зелеными зонами и современными игровыми площадками, но и отличной торговой сетью.

Кроме того, решающим фактором для многих становится транспортная доступность: жители отмечают, что отсюда можно максимально быстро - буквально за 15 минут - доехать до Минска, что делает ежедневные поездки на работу комфортными.

Алексей Горбач, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:

"В планах у нас освоение двух новых микрорайонов на ближайшую пятилетку. Это Новый Сад и Черница. Активно развиваем инфраструктуру и социальные объекты. В этом году мы ввели в эксплуатацию две школы. На 1020 мест и на 502 места. На сегодняшний день у нас больше 24 тыс. населения. Активно прирастаем".

Также строят торговые объекты, ведется проектирование нового здания Смолевичского территориального центра соцобслуживания, а в новых микрорайонах возводят современные учреждения образования.