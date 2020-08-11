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Города и трассы Беларуси адаптируют под любителей велопрогулок
Помочь врачам в борьбе с инфекциями может каждый из нас - просто соблюдать рекомендации и вести здоровый и активный образ жизни. Тем более для этого есть все условия.
Города и трассы Беларуси адаптируют под любителей велопрогулок. Плюсов немало - отсутствие пробок, да еще и польза для здоровья, и бонус для экологии. Впрочем, здесь важна хорошая инфраструктура, культура вождения и, конечно, безопасность. Как наладить велотрафик и не упустить главное, расскажет Карина Пашкова.
Совместить комфорт и безопасность
Сегодня в Минске порядка 195 километров совмещенных велодорожек - маршруты для велосипедистов на тротуаре. И еще около 55 километров выделенных - полосы на автомобильной дороге. Один из таких примеров - путь по улице Веры Хоружай. Постоянный поток людей на тротуаре затрудняет движение двухколесного транспорта, но и на дороге не все водители оказались готовы делить территорию с велосипедистами.
Александр Хромченко, старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ МВД Беларуси:
"Проектом организации дорожного движения предусмотрено конструктивное отделение велосипедной дорожки от проезжей части, в прошлом году это было реализовано с помощью временных делиниаторов, вместе с тем, к сожалению, до настоящего времени не реализовано предложение ГАИ по отделению велосипедной и автомобильной части дороги. Водители паркуются на велосипедной дорожке пусть не на долгое время, но, тем не менее, это создает затруднения для велосипедистов".
Нередко отсутствие консенсуса между автомобилистами и велосипедистами приводит к серьезными последствиям. 108 аварий - статистика за этот год. Один из последних примеров в Гомельском районе - подвыпивший водитель на автомобиле ВАЗ сбил двух подростков на велосипедах, 16-летняя девушка погибла, парень попал в больницу. И это при условии, что велосипедисты катались, не нарушая ПДД.
Алексей Худой, замначальника управления технического надзора РУП "Минскавтодорцентр":
"В рамках реконструкции автодороги Р58 1-й категории, в 2019 году выполнена завершающая стадия - строительство велопешеходной дорожки от деревни Дубовляны к водохранилищу Вяча. Протяженность 9 км, с выполнением всех технических требований. Отдельно для велосипедистов был устроен велопешеходный мост для их безопасности, дабы исключить конфликтные точки, и возможность выезда велосипедистов на трассу Р58".
Одна из самых популярных велодорежек в Минске - от водохранилища Дрозды и до Чижовского. Протяженность 27 километров. Пешеходная часть отделена конструктивно от велосипедной. Велосипедная покрыта асфальтом, пешеходная - плиткой. Плюс, хорошая инфраструктура вдоль маршрута.
Это веломаячок, и в Минске таких конструкций установлено не менее 10. Здесь у велосипедистов есть возможность устранить некоторые неполадки, которые могут возникнуть во время движения. Для этого здесь есть ключи разного размера. Вот на 15, на 10, на 12 - какие-то минимальные сложности решить можно.
В Минске порядка миллиона велосипедов
По оценкам специалистов, в Минске порядка миллиона велосипедов. Кто-то использует двухколесный транспорт почти нон-стоп. Другие предпочитают размеренные прогулки по выходным. И хотя сеть велосипедных артерий расширяется регулярно, важен комфорт: отдельные переезды, удобные парковки и четкое понимание, как пешеходов, так и автомобилистов, что велосипеды тоже имеют право на существование и передвижение по городу и вне его границ.
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