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Города-спутники прирастают новыми квадратами - в Смолевичах в этом году сдадут два дома в Минском квартале

Новые квадратные метры в городах-спутниках Минска. В Смолевичах в этом году сдадут два дома в Минском квартале, шесть домов построят в Смолевичском районе. Причем, это будут только электродома. В целом по проекту для минчан запланировано не менее 19 многоэтажек. Комплексную застройку городов-спутников местная власть обсудила накануне с правительством. Речь шла и об удешевлении строительства, а также об увеличении доли индивидуального жилья, которое будет продаваться под ключ.

Вместе со Смолевичами комплексную застройку будут вести в Руденске. В Фаниполе пока больше занимаются проектированием социальных объектов - школ и детских садов.

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