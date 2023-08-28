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Городок примет праздник Дня белорусской письменности - взглянули на афишу мероприятий
Заключительные приготовления перед XXX юбилейным Днем белорусской письменности. В этом году главной локацией национального праздника стал Городок, север нашей страны. Афишу уже представили на суд читателя.
На этих выходных форум единства национального слова зазвучит во всю мощь. Городок в предвкушении большого количества гостей, ведь ему есть чем гордиться и чем удивлять. Насыщенная культурная программа на главной сцене и колоритные проекты на многочисленных локациях. Первые выходные сентября точно будут запоминающимися. Репортаж Марины Романовской.
Монтаж главной сцены Дня белорусской письменности в самом разгаре. И уже сейчас очевидно, что праздник пройдет с размахом. Райцентр на севере страны не обделен событиями: областные "Дожинки", брендовые и кулинарные фестивали. Казалось бы, чем еще можно удивить местных жителей?
Городок в предвкушении первых выходных сентября. Уже совсем скоро здесь будут аплодировать триумфаторам Национальной литературной премии.
Основное направление - наша литература, наши писатели. Также у нас будет работать много интерактивных площадок общественных организаций и объединений по линии Министерства образования и Министерства культуры.
Факт
Витебская земля - родина Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины, подарила читателю автора культовой поэмы "Тарас на Парнасе" Константина Вереницына.
Произведение через призму современных авторов ляжет в основу концертной программы открытия. Локации на любой вкус. Географию расширяет фестиваль книги и прессы - премьеры представят делегации всех областей нашей страны.
Это традиционное мероприятие, куда направляет глава государства свой приветственный адрес. То внимание, которое оказывается сегодня на уровне правительства, Администрации Президента, это беспрецедентно. Это совместная работа в том числе в рамках Дня белорусской письменности. Это поиск авторов, это поиск людей, которые сегодня должны сделать нашу цифру по книгоизданию в целом и книгоизданию на белорусской мове приоритетом на предстоящий период.
О закулисье Дня белорусской письменности
Закулисье Дня белорусской письменности такое же многогранное, как и сам праздник. К форуму обновились декорации. Еще ярче заиграла детская школа искусств. Просторный актовый зал, обновленные фасады. Приятный бонус - новые музыкальные инструменты.
Факт
Сувениры для гостей Дня белорусской письменности готовят мастера.
Мотивы известных произведений в работах народных умельцев. Городок славится традициями ажурного ткачества, уникальной технологией спирального плетения. О тонкостях расскажут на мастер-классах.
Это будет у нас дома, мы будем рады встретить гостей, которые хотят к нам приехать. Мы покажем, как мы работаем не только на улице, но и в Доме ремесел. Мне будет очень приятно провести по нему экскурсию. Можно будет своими глазами увидеть, как работают мастера. В районном краеведческом музее все готово, чтобы гости как можно больше узнали о богатой истории не только северного, но и других регионов нашей страны.
Мы с нетерпением ждем этого праздника, потому что нам есть что представить, что показать. Мы очень готовились. Мы подготовили специальную выставку ко Дню письменности. Здесь все работы свежие, яркие, новые.
Как преобразился Городок ко Дню белорусской письменности?
Еще один проект - уличная библиотека. Полки с книгами - в шаговой доступности от главных локаций праздника.
В эти выходные гостей пригласят прогуляться по городскому скверу. Фото на память здесь можно сделать не только с главным героем поэмы "Тарас на Парнасе". Специально ко Дню белорусской письменности в райцентре появились каменные скульптуры, которые гармонично вписались в городокский пейзаж. А еще обновленные улицы, отремонтированные жилые дома и социальные объекты. Все это останется городу в память о юбилейном Дне белорусской письменности.
Край легенд и преданий уже пишет свою главу национального праздника. В Городке точно знают: побывав здесь, гостям обязательно захочется вернуться.
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