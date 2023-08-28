Городок примет праздник Дня белорусской письменности - взглянули на афишу мероприятий

Это будет у нас дома, мы будем рады встретить гостей, которые хотят к нам приехать. Мы покажем, как мы работаем не только на улице, но и в Доме ремесел. Мне будет очень приятно провести по нему экскурсию. Можно будет своими глазами увидеть, как работают мастера. В районном краеведческом музее все готово, чтобы гости как можно больше узнали о богатой истории не только северного, но и других регионов нашей страны.

Марина Гущо, заведующая Городокским домом ремесел и фольклора, народный мастер Беларуси

