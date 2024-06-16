Станция скорой медпомощи Минска работает круглосуточно: по звонку 103 готовы выехать 167 бригад, для каждой ситуации свой норматив

Для экстренного вызова этот норматив гораздо жестче. Он составляет максимально допустимое время порядка 20 минут от момента звонка до момента прибытия бригады к пациенту. Это, естественно, такие вызовы, как потерял сознание либо упал с высоты, либо произошло ДТП, где пациент мог получить серьезные повреждения. На неотложные вызовы, такие как повышение артериального давления, повышение температуры и так далее, где в принципе норматив немножко больше составляет - максимально 75 минут время ожидания прибытия бригады скорой помощи.

Олег Воробей, заместитель главного врача по организационно-методической работе Городской станции скорой медицинской помощи