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Станция скорой медпомощи Минска работает круглосуточно: по звонку 103 готовы выехать 167 бригад, для каждой ситуации свой норматив
Факт давно известный: насколько вовремя будет оказана медицинская помощь пациенту, зависит от того, как быстро его доставят в больницу. Водители, пропускайте кареты скорой на дороге. Каждая секунда стоит жизни!
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Городская станция скорой медицинской помощи Минска работает круглосуточно. 24/7 по звонку на номер 103 готовы выехать 167 бригад, в этом числе фельдшерские и врачебные, из расчета одна бригада на 12 тыс. человек. Принимают экстренные и неотложные вызовы. Для каждой ситуации свой норматив.
Для экстренного вызова этот норматив гораздо жестче. Он составляет максимально допустимое время порядка 20 минут от момента звонка до момента прибытия бригады к пациенту. Это, естественно, такие вызовы, как потерял сознание либо упал с высоты, либо произошло ДТП, где пациент мог получить серьезные повреждения. На неотложные вызовы, такие как повышение артериального давления, повышение температуры и так далее, где в принципе норматив немножко больше составляет - максимально 75 минут время ожидания прибытия бригады скорой помощи.
У каждой врачебной бригады своя специфика - есть реанимационные, интенсивной терапии, психиатрические и педиатрические. Кареты скорой, к слову, дежурят на всех массовых политических, культурных, спортивных мероприятиях страны.
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