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Городские птицы все чаще разбиваются о стеклянные здания
Городские птицы в опасности. Высотные дома с зеркальными фасадами и подсветка на них путают крылатых. И они все чаще разбиваются о стеклянные здания. Орнитологи объясняют: это происходит, потому что у перелетных сейчас сезон миграции. Птицы летят в теплые края и не замечают преград. Их путают зеркальные фасады, в которых отражаются деревья и облака. По подсчетам специалистов, ежегодно в нашей стране в таких ситуациях гибнут более полутора миллионов крылатых. Со стеклом чаще всего сталкиваются синицы, дрозды, малиновки и скворцы. Чтобы защитить их, орнитологи придумывают лайфхаки для птиц.
Также чтобы избежать гибели птиц, специалисты советуют наклеивать на стеклянные фасады зданий специальные наклейки с изображениями хищных птиц. Кстати, такие можно увидеть вдоль кольцевой дороги.
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