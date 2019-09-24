Городские птицы все чаще разбиваются о стеклянные здания

Городские птицы в опасности. Высотные дома с зеркальными фасадами и подсветка на них путают крылатых. И они все чаще разбиваются о стеклянные здания. Орнитологи объясняют: это происходит, потому что у перелетных сейчас сезон миграции. Птицы летят в теплые края и не замечают преград. Их путают зеркальные фасады, в которых отражаются деревья и облака. По подсчетам специалистов, ежегодно в нашей стране в таких ситуациях гибнут более полутора миллионов крылатых. Со стеклом чаще всего сталкиваются синицы, дрозды, малиновки и скворцы. Чтобы защитить их, орнитологи придумывают лайфхаки для птиц.



Также чтобы избежать гибели птиц, специалисты советуют наклеивать на стеклянные фасады зданий специальные наклейки с изображениями хищных птиц. Кстати, такие можно увидеть вдоль кольцевой дороги.