Городские службы по-новому озеленяют столицу

Оригинальные кашпо и светодиодное оформление цветочных композиций. В столице по-новому подходят к городскому озеленению. Декоративные кадки с туями и петуниями украсят территорию у торговых центров и магазинов, а декоративные кареты с растениями будут встречать жильцов на въезде в Минск. Похожие композиции становятся и оригинальными фотозонами. Такую, например, установили во Фрунзенском районе. Всего здесь высадят более двадцати тысяч растений.



Кроме центральных улиц будут озеленять и территорию у Минской кольцевой. Голубые ели и шаровидные ивы украсят придорожную зону и станут своеобразной шумоизоляцией от автотрассы.