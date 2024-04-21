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Городские цветы на белорусских улицах - в архивных кадрах "Без ретуши"
Благодаря нашим озеленителям белорусские улицы всегда поражают разноцветием. А совсем скоро рынки запестрят рассадой.
И так было всегда даже во времена дефицита. Архивные кадры - "Без ретуши" (подробности в видео).
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