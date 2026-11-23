Краткий пересказ от ИИ

Новый подход к развитию агрогородков для создания условий, не уступающих районным центрам, - задача, которую поставил на недавнем совещании в Шклове Президент Беларуси.

В Беларуси 118 районов, и для приоритетного развития определены около 1,5 тыс. опорных агрогородков. Акцент - на инфраструктуру, дорожную сеть и логистику, строительство арендного жилья и кадровый потенциал, цифровизацию и туризм. Активно развивается и проект "Деревня будущего".

Развитие агрогородков

Агрогородок Снов - это не просто точка на карте Несвижского района. Это место, где зерновые поля дают почти 94 ц/га, где работает собственный мясокомбинат на 300 наименований колбас. Сюда приезжают молодые специалисты, получают жилье и остаются по зову сердца.

И сходу разрушаем возрастные стереотипы. Молодые, амбициозные, с высшим образованием. Ксения из Несвижа, Валентин из Минска. Одна профессия на двоих, как и желание приехать на отработку в Снов.

Ксения Лукащик, бухгалтер агрокомбината "Снов":

"Мы учились в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии на факультете бухгалтерского учета. И по распределению попали сюда. Нам здесь правда нравится. Мы потихоньку делаем ремонт в квартире, потихоньку обустраиваемся, работаем. Коллектив у нас очень хороший, очень дружелюбный".

Здесь и вправду есть все, что нужно для жизни. Школа, детский сад, поликлиника на 100 посещений в день, бассейн, стадион, тренажерный зал, бильярд, и можно перечислять дальше, но лучше один раз увидеть. И что важно - для детей все условия, чтобы развиваться. И вот - победа на международном конкурсе.

Яна Окулик, учащаяся Сновской детской школы искусств:

"Мы очень долго готовились, и я приложила много усилий для того, чтобы точно изобразить Петра Климука, вдохновляясь его жизнью и тем, что он был первым космонавтом-белорусом".

За каждой маленькой победой, а из них складывается успех, - системный подход. Так буквально заливают фундамент для кадров. Только за 9 месяцев этого года на селе ввели свыше 1 млн кв. м жилья. Каждый третий-четвертый метр новостроек в стране - сельский. И за этой стройкой не просто дома - люди.

Николай Радоман, председатель агрокомбината "Снов":

"Наши люди имеют то, чего даже некоторые городские жители районов не имеют. Нужно оказывать людям те услуги, чтобы их жизнь была комфортной и, как требует Президент, ничем не отличалась от городской. Тогда нам не придется думать, как закрепить людей на селе, чтобы они на сегодняшний день выполняли большие задачи, которые поставлены главой государства по производству сельскохозяйственной продукции".

И как раз-таки кадры - основа АПК. И Снов это доказывает: здесь работают тысячи человек. А социнфраструктура - не просто "набор услуг". К примеру, амбулатория, которая по оснащению не уступает многим городским поликлиникам.

Наталия Владыковская, заведующая Сновской врачебной амбулаторией Несвижской ЦРБ:

"Население, которое обслуживает наша амбулатория, составляет около 5 тыс. человек. Мы оказываем как первичную медицинскую помощь, так и частично специализированную".

А теперь - шире. То, как мы развиваем агрогородки, - это еще и ответ на мировые вызовы. А самодостаточные государства с сильным АПК создают буквально страховку от глобальных потрясений. Президент обозначил два ключевых направления, где сегодня находятся основные точки роста для страны: глубокая переработка древесины и развитие сельского хозяйства. А за этим - экспортный потенциал, рабочие места и та самая экономическая независимость регионов, куда по итогу так и хочется вернуться.

Страна, которая кормит, начинается с места, где хочется жить. Где есть работа, дом и все комфортные условия, где дети рисуют картины и побеждают на международных конкурсах. А молодые специалисты приезжают из города и остаются не по распределению, а по зову сердца.