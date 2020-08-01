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Городской дом культуры Орши пережил первую за 60 лет реконструкцию
Центр привлечения талантов и визитка Орши. Городской дом культуры на проспекте Текстильщиков. Последние 10 месяцев его фасады скрывались за строительными лесами. Дворец переживал первую за 60 лет реконструкцию. Под его крышей занимаются 19 творческих объединений, 7 коллективов носят звание народный и заслуженный. Сегодня их участники вошли в современные специализированные помещения для репетиций. Дворец культуры торжественно открыли, и каждый смог убедиться: это второе дыхание заведения.
Рассказывает Ольга Масловская.
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