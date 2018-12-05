Городской этап конкурса Дедов Морозов и Снегурочек объединил 16 сказочных персонажей

Зимние волшебники начинают соревнования. Деды Морозы и Снегурочки на сцене Дворца Детей и молодежи соревновались в вокальных, хореографических и креативных навыках. Необходимо было раскрыть свои таланты в мюзикле. Некоторые выезжали на сцену на гироскутере, читали рэп и разговаривали с анимационными сказочными персонажами.