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Городской форум волонтеров прошел в Минске

Городской форум волонтеров прошел сегодня в Минске. Начинающие и опытные активисты развивают социальные проекты, работают на спортивных и культурных мероприятиях, помогают людям. Во время встречи они обменялись знаниями и поделились планами, а также подвели итоги акции "Дорогами добра".
Мероприятие прошло накануне Всемирного дня волонтеров. Традиционно его отмечают 5 декабря.

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