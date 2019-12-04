Городской форум волонтеров прошел в Минске

Городской форум волонтеров прошел сегодня в Минске. Начинающие и опытные активисты развивают социальные проекты, работают на спортивных и культурных мероприятиях, помогают людям. Во время встречи они обменялись знаниями и поделились планами, а также подвели итоги акции "Дорогами добра".

Мероприятие прошло накануне Всемирного дня волонтеров. Традиционно его отмечают 5 декабря.



